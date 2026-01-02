¿Subirá el pasaje del Metro de Medellín? Esto se sabe

Habitantes de la ciudad de Medellín están a la expectativa del aumento del pasaje en el Metro de Medellín, servicio de transporte público que moviliza a aproximadamente un millón de usuarios a diario, que normalmente empieza el Año Nuevo con un nuevo valor para realizar el ajuste anual considerando el costo operativo y la inflación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, el anuncio de cuánto será el aumento del pasaje para los paisas todavía no ha sido confirmado. La espera se debe a varios factores, entre ellos, el aumento del 23% al salario mínimo anunciado por el Gobierno Nacional, lo que generó un análisis adicional para definir el nuevo valor del pasaje en el Metro de Medellín.



¿Qué ha dicho el Metro de Medellín sobre el aumento del pasaje para 2026?

Los internautas y usuarios de este sistema de transporte en la capital de Antioquia no se han quedado con la duda y han acudido a las plataformas oficiales del Metro de Medellín para consultar de cuánto será el aumento este año. Por su parte, desde la empresa han señalado que todavía se está estableciendo el aumento apropiado y que el anuncio vendrá próximamente.

"Estamos a la espera de la expedición del acuerdo metropolitano sobre las tarifas 2026 por parte del Área Metropolitana, que es la autoridad en materia de transporte para Medellín y el Valle de Aburrá. Tan pronto sea oficial, informaremos sobre el tema por todos nuestros canales", le respondieron a un usuario en X desde la cuenta oficial.



Juan, mi papacho, te informamos que estamos a la espera de la expedición del acuerdo metropolitano sobre las tarifas 2026 por parte del Área Metropolitana, que es la autoridad en materia de transporte para Medellín y el Valle de Aburrá. Tan pronto sea oficial, informaremos sobre… — Metro de Medellín 💚 #ALoMetro (@metrodemedellin) January 2, 2026

Publicidad

La entidad también ha explicado que el incremento del salario mínimo obligó a una reevaluación del costo del transporte, ya que el aumento del salario impacta directamente a la nómina de conductores, operadores de estación, personal de seguridad y administrativo. De la misma forma, tienen que considerar el costo de los servicios técnicos y mano de obra en el mantenimiento de estaciones y flota de buses y trenes.



¿Qué dicen las autoridades sobre el aumento del pasaje en Medellín?

Al respecto también se han pronunciado entidades como la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). A través de un análisis, la entidad ha señalado que el aumento del salario mínimo generará un incremento adicional superior a los $200 pesos por pasaje, sumado al alza de 11% que ya se proyectaba para este 2026.

Andrés Santamaría, director general de Asocapitales, explicó que "en consecuencia del aumento del salario mínimo del 23% implementado por el Gobierno Nacional, Asocapitales emite una alerta frente al impacto financiero que va a tener en los sistyemas de transporte masivo de las ciudades capitales. Se prevé un aumento considerable de los tiquetes para los usuarios. En primer lugar se tenía previsto un incremento del 11% para este 2026, pero con la nueva fórmula del 23%, no va a ser ese 11%, sino más $200 pesos, esto nos daría entre $350 o $450 adicionales al costo de pasajes".

Publicidad

Cabe resaltar que el pasaje del Metro de Medellín en 2025, con tarjeta Cívica personalizada, cuesta $3.430 pesos, mientras que sin ella es de $3.900 pesos.

El aumento del #salariomínimo plantea retos clave para la sostenibilidad del transporte público urbano. Aunque es una decisión socialmente necesaria, el ajuste del 23 % impacta directamente los costos de operación y podría generar un aumento cercano a $200 por pasaje en las… pic.twitter.com/r5c8aMlRls — Asocapitales (@Asocapitales) December 30, 2025

¿En cuánto quedó el pasaje de TransMilenio?

La Alcaldía ha hecho público el borrador de decreto que establece un incremento significativo en el pasaje de Transmilenio. De confirmarse este documento, el valor del pasaje para los componentes troncal (buses rojos) y zonal (buses azules) se unificaría en $3.550, lo que representa un aumento de $350 respecto a la tarifa vigente de $3.200.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL