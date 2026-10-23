Dorado Mañana hoy: resultados completos del 23 de octubre de 2026; número ganador con quinta

Los resultados de Dorado Mañana de hoy, 23 de octubre de 2026, ya fueron conocidos por los apostadores que siguieron el sorteo de este tradicional chance, uno de los más consultados en Bogotá y Cundinamarca. El juego se realiza de lunes a sábado en horas de la mañana y permite ganar premios por aciertos de una, dos, tres o cuatro cifras, además de la quinta balota asociada al sorteo.



Resultado de Dorado Mañana hoy, 23 de octubre de 2026

Número ganador: 6729

Tres últimas cifras: 729

Dos últimas cifras: 29

Última cifra: 8

Quinta balota: 9

Con este resultado, miles de jugadores comenzaron a revisar sus comprobantes para verificar si obtuvieron algún premio en las diferentes modalidades de apuesta.



Cómo funciona el chance Dorado Mañana

El Dorado Mañana es una modalidad de apuestas permanentes en la que el participante selecciona una combinación de hasta cuatro cifras antes del cierre del sorteo. El resultado oficial se compone de un número de cuatro dígitos y una quinta balota que complementa algunas modalidades de juego. El sorteo pertenece a la familia de chances El Dorado y se realiza habitualmente alrededor de las 11:00 de la mañana. Su operación está vinculada a Bogotá y Cundinamarca, donde concentra buena parte de sus jugadores.

La mecánica permite apostar desde una sola cifra hasta un número completo de cuatro dígitos. Por ello, un mismo resultado genera distintos niveles de premios dependiendo de la cantidad de aciertos logrados por cada participante.



Cuánto paga Dorado Mañana por cada acierto

El plan de premios autorizado establece pagos diferentes según la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta. Las cuatro cifras directas pagan 4.500 veces el valor apostado, mientras que las tres últimas cifras directas entregan 400 veces la apuesta. También existen pagos para dos cifras, una cifra y modalidades combinadas.

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Esto ha convertido a Dorado Mañana en uno de los sorteos con mayor seguimiento diario entre quienes participan en juegos de suerte y azar en Colombia. Además de los premios por cifras, la presencia de una quinta balota agrega otra variable que los jugadores suelen revisar inmediatamente después de cada sorteo.



El resultado de este 23 de octubre llega después de una semana en la que los números sorteados mostraron una alta variación. El jueves 22 de octubre cayó el 5009 con quinta balota 2; el miércoles 21 de octubre salió el 9316; y el martes 20 de octubre el número ganador fue el 8369 acompañado por la quinta balota 2.



Con estas cifras, los jugadores continúan analizando las tendencias recientes del juego mientras esperan los próximos sorteos de la familia El Dorado. El próximo resultado volverá a captar la atención de quienes siguen diariamente este chance, que mantiene sorteos frecuentes y múltiples formas de ganar mediante combinaciones de una, dos, tres o cuatro cifras.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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