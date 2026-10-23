En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MINISTERIO DEL INTERIOR
ATENTADOS
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
PRESUPUESTO 2027

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Día: resultados completos de hoy, viernes 23 de octubre de 2026

Caribeña Día: resultados completos de hoy, viernes 23 de octubre de 2026

El sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 de la tarde y forma parte de una programación diaria que incluye también una edición nocturna de La Caribeña.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 23 de oct, 2026
Comparta en:
Caribeña Día: resultados completos de hoy, viernes 23 de octubre de 2026
Caribeña Día: resultados completos de hoy, viernes 23 de octubre de 2026 -
La Caribeña - Getty Images

La atención de miles de apostadores está puesta este viernes 23 de octubre de 2026 en La Caribeña Día, uno de los sorteos de apuestas permanentes más populares de la región Caribe. Este juego se realiza todos los días en horas de la tarde y entrega una combinación ganadora de cuatro cifras junto con la denominada Quinta, un número adicional que amplía las modalidades de premio para los participantes.

Chance La Caribeña Día: resultado del sorteo del 23 de octubre de 2026

  • Número ganador:
  • La Quinta:

Una vez publicados los números oficiales, los jugadores pueden verificar si la combinación registrada en su comprobante coincide con la extraída durante el sorteo de la jornada. La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los chances más consultados en Colombia. Su dinámica consiste en seleccionar un número entre 0000 y 9999 y esperar el resultado oficial para conocer si hubo coincidencia con la combinación sorteada.

Cómo se juega La Caribeña Día y cuánto paga

El sistema de juego gira alrededor de una apuesta de cuatro cifras. Dependiendo del nivel de acierto obtenido, los participantes pueden recibir diferentes premios. Las referencias de pago utilizadas por los operadores autorizados establecen multiplicadores de hasta 4.500 veces el valor apostado para quien acierta las cuatro cifras exactas, mientras que los premios también contemplan coincidencias de una, dos o tres cifras. Cuando se incluye la Quinta balota, el potencial de pago puede alcanzar hasta 63.000 veces la apuesta en determinadas modalidades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 de la tarde y forma parte de una programación diaria que incluye también una edición nocturna de La Caribeña. Este esquema ha convertido al juego en uno de los más seguidos dentro del mercado colombiano de apuestas permanentes.

Historial reciente y cifras que marcaron los últimos sorteos

En los últimos días se han registrado resultados como 5022, 3648, 0650, 2945, 3535 y 7881, números que forman parte del historial más reciente de La Caribeña Día durante octubre de 2026. El jueves 22 de octubre, por ejemplo, la combinación ganadora fue 5022 y la Quinta correspondió al número 4.

Publicidad

Últimas Noticias

Sinuano Día 23 de octubre de 2026: número ganador y cómo se juega
ECONOMÍA

Resultados Sinuano Día hoy 23 de octubre de 2026: número ganador y cómo se juega

Dorado Tarde
ECONOMÍA

Dorado Tarde hoy: resultados del viernes 23 de octubre de 2026; números ganadores

Las estadísticas históricas también muestran tendencias consultadas con frecuencia por los jugadores. Entre las terminaciones que más han aparecido dentro de los registros analizados se encuentran 48, 31, 46 y 00. Asimismo, algunas combinaciones de cuatro cifras han repetido presencia en diferentes sorteos a lo largo del historial disponible. La información estadística, sin embargo, no altera las probabilidades individuales de cada extracción. Cada sorteo opera de manera independiente, por lo que todos los números conservan opciones de resultar favorecidos en la siguiente jornada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

La Caribeña Día

La Caribeña

Chances

Publicidad

Publicidad

Publicidad