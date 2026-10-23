¿En cuánto está el premio mayor de Baloto y Revancha? Los acumulados para el próximo sorteo

El acumulado de Baloto continúa creciendo y vuelve a captar la atención de los jugadores en Colombia. Tras el más reciente sorteo, el premio mayor llegó a $16.800 millones, mientras que el acumulado de Revancha alcanzó los $3.800 millones, cifras que estarán en juego en el próximo sorteo programado para el sábado 24 de octubre de 2026.

La ausencia de un ganador de la categoría principal en los últimos sorteos permitió que ambos acumulados siguieran aumentando. Esto convierte al próximo sorteo en una de las oportunidades más atractivas para quienes participan en este juego de azar de alcance nacional.



Premio mayor de Baloto: el acumulado llegó a $16.800 millones

Según la información oficial publicada por Baloto, el acumulado del premio mayor se encuentra en $16.800 millones para el sorteo del 24 de octubre. El monto corresponde a la bolsa principal del juego, que se entrega al participante que logre acertar los cinco números y la Superbalota sorteada.

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El juego mantiene una mecánica en la que cada participante debe escoger cinco números entre 43 disponibles y una Superbalota entre 16 posibles opciones. Si no aparece un ganador del premio mayor, el acumulado continúa aumentando para el siguiente sorteo. Actualmente, la probabilidad de obtener el premio principal es de una entre 15.401.568, de acuerdo con la información divulgada por plataformas especializadas que recopilan los datos oficiales del juego.



Revancha también acumula $3.800 millones

La modalidad de Revancha, que utiliza la misma combinación de números elegida para Baloto, ofrece actualmente un acumulado de $3.800 millones. Para participar es necesario realizar un pago adicional sobre la apuesta principal de Baloto. La ventaja de esta modalidad es que permite participar en un segundo sorteo independiente utilizando los mismos números registrados inicialmente. De esta manera, una sola apuesta brinda dos oportunidades de obtener un premio multimillonario. Al igual que ocurre con Baloto, el acumulado de Revancha aumenta cuando no aparece un acertante de la categoría máxima.



Resultados del último sorteo de Baloto y Revancha

El más reciente sorteo correspondió al número 2725 y se realizó el miércoles 21 de octubre de 2026. Los números ganadores de Baloto fueron:



04 - 06 - 28 - 30 - 38

Superbalota: 16

Por su parte, los resultados de Revancha fueron:



01 - 19 - 21 - 24 - 35

Superbalota: 14

La revisión oficial del sorteo confirmó que no hubo un ganador del premio mayor en Baloto ni un acertante de la categoría máxima en Revancha, motivo por el cual ambos acumulados siguieron incrementándose para el próximo sorteo. El próximo sorteo de Baloto y Revancha se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026. Estos sorteos se realizan tres veces por semana, específicamente los lunes, miércoles y sábados. Para esta nueva jornada estarán en juego $16.800 millones en Baloto y $3.800 millones en Revancha, acumulados que continúan creciendo ante la ausencia de un ganador en las categorías principales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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