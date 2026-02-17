En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 17 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 17 de febrero de 2026: números ganadores

A las 2:30 p.m. se realiza un nuevo sorteo de El Sinuano Día. Recuerde que su boleto no debe tener tachones o enmendaduras y prepárese para conocer los resultados EN VIVO de este martes.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de feb, 2026
Sinuano Día 17 de febrero de 2026: resultados, números ganadores
Sinuano Día 17 de febrero de 2026: resultados, números ganadores -
ArchivoGetty Images

Existe una nueva oportunidad para quienes participaron en El Sinuano Día este martes, 17 de febrero de 2026. Este sorteo, muy popular en la costa Caribe, se realiza todos los días —incluidos los festivos— a las 2:30 de la tarde. La transmisión oficial está disponible en YouTube a través de los canales autorizados.

Últimas Noticias

Al consultar el número ganador, es fundamental registrarlo exactamente como aparece en la pantalla. No se deben omitir dígitos ni asumir combinaciones, ya que cada número —incluida la quinta cifra— forma parte del resultado oficial. Anotar el número de forma precisa evita confusiones posteriores y garantiza que, en caso de acierto, no exista ninguna duda sobre la combinación jugada.

Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 17 de febrero de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras:
  • Quinta cifra:

El sorteo de El Sinuano Día se desarrolla con el uso de baloteras y bajo un protocolo previamente establecido. En cada jornada participan un notario y delegados autorizados, quienes se encargan de supervisar y certificar cada etapa del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, permitiendo observar todo el proceso, desde la apertura del acto hasta la extracción y verificación del número ganador, garantizando así transparencia y trazabilidad en cada sorteo.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.

Últimos resultados de El Sinuano

SorteoFechaNúmero
Sinuano Día16 febrero 20267897
Sinuano Noche16 febrero 20267340
Sinuano Día15 febrero 20264162
Sinuano Noche15 febrero 20262111
Sinuano Día14 febrero 20266608
Sinuano Noche14 febrero 20267743
Sinuano Día13 febrero 20262611
Sinuano Noche13 febrero 20264695
Sinuano Día12 febrero 20264684
Sinuano Noche12 febrero 20268971
Sinuano Día11 febrero 20263423
Sinuano Noche11 febrero 20267643
Sinuano Día10 febrero 20267330
Sinuano Noche10 febrero 20263792
Sinuano Día09 febrero 20266800
Sinuano Noche09 febrero 20264272
Sinuano Día08 febrero 20267642
Sinuano Noche08 febrero 20264137
Sinuano Día07 febrero 20265852
Sinuano Noche07 febrero 20262588
Sinuano Día06 febrero 20268866
Sinuano Noche06 febrero 20264912
Sinuano Día05 febrero 20262996
Sinuano Noche05 febrero 20263507
Sinuano Día04 febrero 20264195
Sinuano Noche04 febrero 20265021
Sinuano Día03 febrero 20269230
Sinuano Noche03 febrero 20266253
Sinuano Día02 febrero 20267063
Sinuano Noche02 febrero 20269408
Sinuano Día01 febrero 20260905
Sinuano Noche01 febrero 20263371

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

