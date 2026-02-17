Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 17 de febrero de 2026: números ganadores

Hoy se realiza el sorteo 8343 del chance Chontico Día. La transmisión comenzará a la 1:00 de la tarde por los canales autorizados en YouTube. Al finalizar el sorteo, la Lotería del Valle dará a conocer el número ganador completo. Es importante conservar el boleto en buen estado, pues es el único comprobante válido para reclamar el premio en caso de acierto. Noticias Caracol publicará los resultados completos correspondientes a este 17 de febrero.

Resultados Chontico Día último sorteo martes 17 de febrero de 2026

Número ganador: 5566

Quinta cifra: 5



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6464 16 de Febrero del 2026 0951 Chontico Día 8343 16 de Febrero del 2026 2254 Chontico Noche 6463 15 de Febrero del 2026 7568 Chontico Día 8342 15 de Febrero del 2026 3108 Chontico Noche 6462 14 de Febrero del 2026 2056 Chontico Día 8341 14 de Febrero del 2026 9264 Chontico Noche 6461 13 de Febrero del 2026 8691 Chontico Día 8340 13 de Febrero del 2026 1682 Super Chontico Noche 6458 12 de Febrero del 2026 1787 Chontico Noche 6460 12 de Febrero del 2026 1608 Chontico Día 8339 12 de Febrero del 2026 7557 Chontico Noche 6459 11 de Febrero del 2026 0830 Chontico Día 8338 11 de Febrero del 2026 2790 Chontico Noche 6458 10 de Febrero del 2026 9876 Chontico Día 8337 10 de Febrero del 2026 9258 Chontico Noche 6457 09 de Febrero del 2026 9961 Chontico Día 8336 09 de Febrero del 2026 9038 Chontico Noche 6456 08 de Febrero del 2026 7467 Chontico Día 8335 08 de Febrero del 2026 1535 Chontico Noche 6455 07 de Febrero del 2026 6114 Chontico Día 8334 07 de Febrero del 2026 6712 Super Chontico Noche 6454 05 de Febrero del 2026 2214 Chontico Noche 6453 06 de Febrero del 2026 4953 Chontico Día 8333 06 de Febrero del 2026 2122 Chontico Noche 6452 05 de Febrero del 2026 5241 Chontico Día 8332 05 de Febrero del 2026 1431 Chontico Noche 6451 04 de Febrero del 2026 1488 Chontico Día 8331 04 de Febrero del 2026 4659 Chontico Noche 6450 03 de Febrero del 2026 6183 Chontico Día 8330 03 de Febrero del 2026 0622

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso empieza con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto a jugar. Luego se compra el tiquete en un punto de venta autorizado, como tienda, droguería, papelería, supermercado o en una plataforma habilitada, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Al momento de la compra, el sistema permite digitar el número elegido o aceptar una selección aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El cobro de un premio depende del valor obtenido en el sorteo. Cuando el monto es inferior a 100.000 pesos, el pago se puede realizar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para reclamarlo, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único soporte válido para comprobar el derecho al premio.

Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el cobro debe hacerse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En este caso, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos para indicar condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.



El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL