Sinuano Día resultados de este lunes, 5 de octubre de 2026: números ganadores con la quinta

Los resultados de El Sinuano Día de este lunes 5 de octubre de 2026 ya están disponibles y miles de apostadores en distintas regiones del país revisan sus tiquetes para saber si obtuvieron algún premio. Este sorteo se ha consolidado como uno de los chances más consultados de la Costa Caribe debido a su frecuencia diaria y a las distintas modalidades de pago que ofrece. Si participó en el sorteo de hoy, es momento de comparar las cifras publicadas con las registradas en su comprobante de apuesta. Dependiendo de la modalidad seleccionada, puede recibir premios por acertar cuatro, tres, dos o incluso una cifra del resultado oficial.



Resultado de El Sinuano Día hoy, 5 de octubre de 2026

Ya se conocieron las cifras ganadoras de El Sinuano Día correspondientes a este lunes 5 de octubre de 2026:



Número ganador: 8586

Quinta balota: 3

Además:



Últimas dos cifras: 86

Últimas tres cifras: 586

Si su apuesta coincide con alguna de estas combinaciones, puede haber obtenido un premio según la modalidad con la que participó. Uno de los aspectos más consultados por los jugadores es el horario oficial del sorteo. El chance El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m., incluidos domingos y festivos, una característica que lo diferencia de otros sorteos que suspenden operaciones en determinadas fechas. Esta programación permite que los apostadores conozcan los resultados durante las primeras horas de la tarde. Minutos después del sorteo, los números ganadores son difundidos a través de los canales autorizados y los operadores de apuestas permanentes.



¿Cómo se juega El Sinuano Día?

La mecánica del juego consiste en elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Posteriormente, usted define el valor de la apuesta y registra la jugada en un punto autorizado o en los canales habilitados por el operador. El sistema permite participar en distintas modalidades, entre ellas:



Cuatro cifras directas

Cuatro cifras combinadas

Tres cifras directas

Tres cifras combinadas

Dos cifras

Una cifra

Cuánto cuesta apostar en El Sinuano Día

La apuesta mínima para jugar chance es de $500 pesos, IVA incluido. A partir de ese valor, cada participante puede aumentar el monto apostado según sus preferencias y expectativas de premio. El valor de las ganancias depende tanto de la cantidad apostada como del nivel de acierto obtenido durante el sorteo. El plan de premios contempla varias categorías. Entre las principales se encuentran:



4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

3 cifras directas: 400 veces lo apostado.

3 cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 cifras: 50 veces lo apostado.

1 cifra: 5 veces lo apostado.

La presencia de la quinta balota también puede incrementar las posibilidades de obtener premios en determinadas modalidades. Si las cifras favorecieron su apuesta, deberá conservar el comprobante original en buen estado. Para premios desde $100.000, se exige presentar el tiquete ganador, ser mayor de edad y entregar copia de la cédula de ciudadanía junto con los datos diligenciados en el respaldo del formulario. Asimismo, los ganadores cuentan con un plazo de hasta un año para reclamar el premio. En los montos más altos pueden aplicarse las retenciones e impuestos establecidos por la legislación colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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