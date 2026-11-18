El sorteo del Sinuano Día de este miércoles 18 de noviembre ya tiene a los jugadores pendientes de conocer el resultado de la jornada. Consulte las cuatro cifras ganadoras y la quinta, si aplica, y revise si su apuesta coincide con los números publicados.

Resultado del Sinuano Día del 18 de noviembre de 2026

El Sinuano Día juega de lunes a domingo y su sorteo de este miércoles se realiza a las 2:30 p. m. Los participantes pueden consultar el número ganador para verificar sus apuestas.

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Estos son los datos del resultado de hoy:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Quinta cifra: [pendiente de confirmación]

Últimas tres cifras: [pendiente de publicación]

Últimas dos cifras: [pendiente de publicación]

El resultado debe verificarse en los canales oficiales y corresponder a la fecha de este miércoles 18 de noviembre, para evitar confusiones con sorteos anteriores o con la modalidad nocturna.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. y puede seguirse a través de la transmisión de Telecaribe. Esta modalidad tiene un resultado independiente del Sinuano Noche, por lo que cada apuesta participa únicamente en el sorteo para el que fue registrada.

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¿Cuál fue el último resultado del Sinuano Día?

El sorteo anterior, correspondiente al martes 17 de noviembre, dejó como número ganador el 5686, con quinta 5.

Quienes participaron en esa jornada pueden revisar sus comprobantes con estas cifras. El resultado anterior no corresponde al sorteo de este miércoles, que tiene su propia combinación ganadora.

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¿Cómo consultar los resultados del Sinuano Día?

Los resultados se pueden verificar a través de los canales del operador y los portales autorizados que publican los números ganadores. Al revisar el tiquete, confirme que la fecha sea la correcta y que esté consultando la modalidad Día.

Si su apuesta coincide con alguna combinación premiada, consulte los requisitos para reclamar el premio y conserve el comprobante en buen estado. Este documento es necesario para acreditar su participación.

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Recuerde que Sinuano Día y Sinuano Noche tienen sorteos independientes, por lo que no comparten sus resultados.