La Caribeña Día tiene un nuevo sorteo este miércoles 18 de noviembre de 2026. Los jugadores esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para revisar sus apuestas y saber si obtuvieron alguno de los premios. Consulte aquí el resultado de la jornada y los datos del último sorteo.

Resultado de la Caribeña Día del 18 de noviembre de 2026

Este miércoles se realiza una nueva jornada de la Caribeña Día, chance que se juega diariamente en Colombia. Los participantes podrán consultar el número ganador y la quinta después de que se lleve a cabo el sorteo y se publiquen los resultados.

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Estos son los datos de hoy:



Número ganador: [pendiente de publicación oficial]

Quinta: [pendiente de publicación oficial]

Últimas tres cifras: [pendiente de publicación oficial]

Últimas dos cifras: [pendiente de publicación oficial]

Última cifra: [pendiente de publicación oficial]

La combinación ganadora debe verificarse con la información oficial y corresponder al sorteo de este miércoles 18 de noviembre. Es importante revisar la fecha del tiquete para evitar confundir los resultados con los de jornadas anteriores.



¿A qué hora juega la Caribeña Día?

La Caribeña Día se juega todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, y su horario habitual es a las 2:30 p. m., hora colombiana. El sorteo se transmite por Telecaribe y sus resultados se publican después de la jornada.

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Los participantes pueden consultar las cifras una vez finalice el sorteo y verificar si su apuesta coincide con el número ganador.

¿Cuál fue el último resultado de la Caribeña Día?

El sorteo anterior, correspondiente al martes 17 de noviembre de 2026, dejó como número ganador el 4860, con quinta 1.

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Quienes participaron en esa jornada pueden revisar sus tiquetes con estas cifras. Este resultado corresponde al sorteo del martes y no debe confundirse con el de este miércoles, que tiene una combinación independiente.

¿Cómo consultar los resultados de la Caribeña Día?

Los resultados se pueden verificar en los canales oficiales del operador y en los portales de consulta de chances. Al revisar su apuesta, compruebe las cuatro cifras, la quinta y la fecha del sorteo.

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Si su tiquete coincide con alguna combinación premiada, consulte los requisitos y procedimientos para reclamar el premio. Conserve el comprobante, ya que es el documento que acredita su participación.

Recuerde que Caribeña Día y Caribeña Noche son sorteos diferentes. Cada modalidad tiene su propio resultado, por lo que debe consultar la jornada en la que realizó su apuesta.