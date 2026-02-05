En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
FRENTE POR LA VIDA
ACCIDENTE EN BOGOTÁ
DÍA SIN CARRO
BOMBARDEO ELN
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Caribeña Noche último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados Caribeña Noche último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026: números ganadores

Este jueves hay sorteo de La Caribeña Noche a las 10:30 p.m. Siga EN VIVO los resultados completos con la quinta cifra.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Caribeña Noche 5 febrero 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Noche 5 febrero 2026: resultados, números ganadores de hoy -
La Caribeña - Getty Images

A las 10:30 de la noche de este jueves, 5 de febrero de 2026, se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, uno de los chances tradicionales de la región Caribe. El número ganador se publicará en plataformas digitales, portales autorizados y puntos de venta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados Caribeña Noche último sorteo jueves 5 de febrero de 2026

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Noche se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero si también acierta la quinta cifra el monto a ganar aumenta.

Últimos resultados de La Caribeña

SorteoFechaResultado
Caribeña Día04 febrero 20269148
Caribeña Noche04 febrero 20261519
Caribeña Día03 febrero 20260964
Caribeña Noche03 febrero 20267344
Caribeña Día02 febrero 20260852
Caribeña Noche02 febrero 20264070
Caribeña Día01 febrero 20260468
Caribeña Noche01 febrero 20260131
Caribeña Día31 enero 20262568
Caribeña Noche31 enero 20262274
Caribeña Día30 enero 20264872
Caribeña Noche30 enero 20265064
Caribeña Día29 enero 20261256
Caribeña Noche29 enero 20262234
Caribeña Día28 enero 20267391
Caribeña Noche28 enero 20263103
Caribeña Día27 enero 20262621
Caribeña Noche27 enero 20265835
Caribeña Día26 enero 20269356
Caribeña Noche26 enero 20264264
Caribeña Día25 enero 20261217
Caribeña Noche25 enero 20261568
Caribeña Día24 enero 20269343
Caribeña Noche24 enero 20267768

¿Cuánto cuesta jugar la Caribeña Noche y cómo reclamar el premio?

Las apuestas en Caribeña Noche están pensadas para ser simples y flexibles. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo llega a 10.000 pesos, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin complicaciones. Si hay un ganador, el proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Últimas Noticias

  1. Astro Luna
    Getty Images/ Super Astro Luna
    ECONOMÍA

    Resultados Super Astro Luna último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026: los números ganadores

  2. Lotería del Quindío
    Getty Images/ Lotería del Quindío
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería del Quindío último sorteo jueves 5 de febrero de 2026: números ganadores

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de esos documentos, se requiere diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Si el premio supera las 182 UVT, se exige también una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar, el jugador debe comprar su tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que será indispensable para reclamar el premio.

Modalidades de la Caribeña Noche

Entre las principales modalidades de La Caribeña Noche se encuentran:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

La Caribeña

Economía servicios

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad