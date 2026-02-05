En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
FRENTE POR LA VIDA
ACCIDENTE EN BOGOTÁ
DÍA SIN CARRO
BOMBARDEO ELN
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 5 de febrero: números ganadores

Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 5 de febrero: números ganadores

Este jueves 5 de febrero, los sorteos de la Lotería de Bogotá y del Quindío entregan cifras millonarias para los ganadores.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de feb, 2026
Comparta en:
Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 5 de febrero
Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 5 de febrero. -
Freepik / Lotería de Bogotá / Lotería del Quindío

Este jueves, 5 de febrero de 2026, se realizan dos de los sorteos más esperados del país: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío. Ambos se transmiten a las 10:30 p. m. La Lotería del Quindío se emite por Telecafé y sus plataformas digitales oficiales (Facebook Live y YouTube Live), mientras que la Lotería de Bogotá se transmite por Canal 1 y sus canales digitales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Resultados de la Lotería de Bogotá 5 de febrero de 2026

  • Número ganador: 2815
  • Serie: 456

El premio mayor es de $10.000 millones, además del premio principal, la Lotería de Bogotá cuenta con un amplio plan de premios que incluye premios secos y aproximaciones, lo que aumenta las oportunidades de ganar incluso si no se aciertan todas las cifras exactas.

Premios secos de la Lotería de Bogotá

  • 1 premio de $1.000 millones
  • 2 premios de $500 millones cada uno
  • 3 premios de $200 millones cada uno
  • 6 premios de $50 millones cada uno
  • 10 premios de $20 millones cada uno
  • 30 premios de $10 millones cada uno

Sumando el premio mayor, el plan de premios alcanza un total aproximado de $34.000 millones, distribuidos en diferentes categorías para ofrecer múltiples oportunidades a los jugadores en todo el país a través de los puntos de venta autorizados.

Últimas Noticias

  1. Astro Luna
    Getty Images/ Super Astro Luna
    ECONOMÍA

    Resultados Super Astro Luna último sorteo del jueves 5 de febrero de 2026: los números ganadores

  2. Lotería del Quindío
    Getty Images/ Lotería del Quindío
    ECONOMÍA

    Resultados Lotería del Quindío último sorteo jueves 5 de febrero de 2026: números ganadores

Además, la Lotería de Bogotá funciona con un sistema sencillo y accesible. Cada billete está compuesto por cuatro cifras, que van del 0000 al 9999, y una serie de tres dígitos, que en los sorteos ordinarios se encuentra entre 000 y 449.

Resultados de la Lotería del Quindío 5 de febrero de 2026

  • Número ganador:
  • Serie:

El premio mayor alcanza $2.000 millones y el plan total de premios distribuye $9.600 millones, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar. Además del premio principal, se entregan premios secos y por aproximación, lo que permite que los jugadores tengan posibilidades incluso si no aciertan el número completo.

Premios secos de la Lotería del Quindío

  • 1 seco de $300 millones
  • 2 secos de $200 millones cada uno
  • 3 secos de $100 millones cada uno
  • 8 secos de $50 millones cada uno
  • 10 secos de $20 millones cada uno
  • 20 secos de $10 millones cada uno

Premios por aproximación

  • Última cifra del mayor: $107.314
  • Dos primeras o dos últimas cifras: $800.000
  • Tres primeras o tres últimas cifras: $16.000.000
  • Dos primeras y última cifra: $16.000.000
  • Premio mayor con cifras combinadas: $24.000.000

¿Cómo participar en las loterías de Bogotá y del Quindío?

Para los interesados, existen dos modalidades:

  • Compra física: en puntos de venta autorizados en todo el país.
  • Compra en línea: a través de las páginas oficiales de cada lotería. En esta opción, el jugador se registra, elige número y serie, paga con tarjeta o PSE, y recibe confirmación de su billete.

Precios:

  • Lotería del Quindío: fracción $3.000; billete completo $12.000
  • Lotería de Bogotá: fracción $6.000; billete completo (tres fracciones) $18.000

Cada billete incluye cuatro cifras y una serie. Si se compra el billete completo, se gana el premio total, si se compra una fracción, el premio se paga proporcionalmente.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Loterías

Lotería del Quindío

Bogotá

Lotería de Bogotá

Quindío

Publicidad

Publicidad

Publicidad