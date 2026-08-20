Apartamentos VIS y No VIS, subsidios y créditos: así es la gran feria de vivienda en Bogotá

Bogotá vuelve a convertirse en el principal punto de encuentro del sector vivienda con la edición número 20 del Gran Salón Inmobiliario, evento que se realiza del 20 al 23 de agosto en Corferias y que reúne a constructoras, inmobiliarias, entidades financieras, cajas de compensación y empresas relacionadas con el mercado de bienes raíces.

La feria llega en un momento en el que el mercado inmobiliario busca consolidar su recuperación y en el que miles de colombianos están comparando alternativas para comprar vivienda, invertir o acceder a opciones de financiación. Según los organizadores, esta edición contará con cerca de 170 expositores y más de 1.600 proyectos de vivienda, comercio, turismo e inversión inmobiliaria.



Gran Salón Inmobiliario 2026: ¿qué encontrarán los compradores de vivienda?

Uno de los principales atractivos de la feria es la posibilidad de encontrar en un solo lugar proyectos de vivienda nueva y usada, así como ofertas de inmuebles residenciales, comerciales e industriales. La muestra incluye proyectos en distintas etapas de desarrollo y dirigidos a diferentes presupuestos.

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Los visitantes pueden recorrer decenas de stands para comparar ubicación, áreas, acabados, precios, tiempos de entrega y alternativas de inversión. Además, la feria permite hablar directamente con las constructoras y desarrolladores para resolver dudas sobre las características de cada proyecto. La oferta también incluye proyectos internacionales y oportunidades de inversión fuera de Colombia, uno de los segmentos que ha venido ganando espacio dentro del evento en las últimas ediciones.



Constructoras, inmobiliarias y proyectos que participan en la feria

Los organizadores destacan que el Gran Salón Inmobiliario reúne constructoras nacionales e internacionales, inmobiliarias, promotores de proyectos y desarrolladores que presentan sus lanzamientos y ofertas comerciales durante los cuatro días del evento. Constructoras como Buen Vivir, Capital, Amarilo, Prodesa, Colsubsidio, entre otras, ya hacen presencia para ofrecer los mejores proyectos VIS y no VIS. Además, entidades como el Fondo Nacional del Ahorro estarán ofreciendo créditos hipotecarios, leasing habitacional y otras formas de financiar su vivienda.



🏡 ¡Nos vemos en el Gran Salón Inmobiliario!



Del 20 al 23 de agosto estaremos en Corferias, Bogotá, para acompañarte y orientarte sobre las opciones que tienes para avanzar hacia tu vivienda.



📅 20 al 23 de agosto

📍 Corferias, Bogotá

🕙 10:00 a. m. a 8:00 p. m.



Acércate,… pic.twitter.com/gwdNyiJ7Lj — FNA AHORRO (@FNAahorro) August 19, 2026

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Harán presencia más de 150 expositores del ecosistema inmobiliario, incluyendo compañías constructoras, firmas de comercialización de vivienda y desarrolladores de proyectos residenciales y comerciales. La feria también funciona como una vitrina para proyectos en Bogotá, Cundinamarca, el Eje Cafetero, Antioquia, la Costa Caribe y otras regiones del país, permitiendo comparar ofertas en diferentes mercados inmobiliarios.



Créditos hipotecarios y opciones de financiación en un solo lugar

Uno de los espacios más visitados suele ser el de las entidades financieras. Bancos, compañías especializadas en crédito y organizaciones vinculadas al sector ofrecen asesoría sobre financiación para vivienda y diferentes mecanismos para facilitar la compra de un inmueble.

La ventaja para los asistentes es que pueden comparar alternativas de crédito hipotecario, consultar condiciones de financiación y conocer opciones que se ajusten a sus ingresos y capacidad de endeudamiento. Los expertos recomiendan que quienes estén interesados en solicitar financiación lleven documentación básica relacionada con ingresos y situación financiera para agilizar procesos de orientación o precalificación durante la feria.



Vivienda nueva, acabados y proyectos para distintos presupuestos

Otro de los factores que impulsa la asistencia al evento es la posibilidad de revisar de primera mano detalles de los proyectos. Dependiendo de cada desarrollo, los compradores pueden conocer especificaciones técnicas, materiales, diseños arquitectónicos, zonas comunes y tipos de acabados ofrecidos por las constructoras.

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También se exhiben alternativas de vivienda para primera compra, inmuebles destinados a inversión y proyectos orientados a usos comerciales o turísticos. Los visitantes tienen la oportunidad de revisar planos, modelos de negocio y cronogramas de entrega directamente con los responsables de cada iniciativa.

ÁNGELA URREA PARRA

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