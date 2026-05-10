Resultados Sinuano Noche hoy, domingo 10 de mayo de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar con mayor arraigo y tradición en el territorio colombiano, especialmente en la región Caribe. Este domingo 10 de mayo de 2026, miles de apostadores en todo el país mantienen su mirada fija en las pantallas, esperando que la combinación elegida les otorgue el anhelado alivio financiero o el impulso necesario para concretar sus proyectos personales. La popularidad de este sorteo no es casualidad; su dinámica sencilla y la confianza generada a lo largo de décadas lo posicionan como una de las opciones predilectas en el mercado de apuestas nacional.



Para la jornada de hoy, los seguidores de este popular chance deben estar atentos a los cambios en la programación. Mientras que de lunes a sábado el sorteo se lleva a cabo habitualmente a las 10:30 p. m., los domingos y festivos el horario se adelanta a las 8:30 p. m.. La transmisión en vivo puede seguirse a través del canal regional Telecaribe, así como por las redes sociales oficiales de la organización y portales autorizados como Record y SuperGIROS.



Resultados Sinuano Noche hoy, domingo 10 de mayo de 2026

A continuación, presentamos el estado de los resultados para la jornada de hoy, domingo 10 de mayo de 2026:



Números ganadores : 6967

: 6967 La "Quinta" cifra: 0

¿Cómo participar de Sinuano Noche?

Inspirado en la riqueza y cultura del valle del Sinú, este sorteo es mucho más que un simple juego de suerte. Para departamentos como Córdoba, el Sinuano representa un motor fundamental de recaudo para la salud pública, transformando cada apuesta en recursos para el bienestar de la comunidad. La organización destaca por su compromiso con la transparencia, utilizando un sistema de tómbola electrónica con balotas certificadas que asegura que cada participante tenga exactamente las mismas probabilidades de ganar.

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Una de las mayores ventajas del Sinuano Noche es su flexibilidad. A diferencia de otras loterías con costos fijos elevados, aquí el apostador tiene la libertad de decidir cuánto invertir, con montos que habitualmente inician desde los $500 o $1.000 pesos colombianos. El objetivo principal es acertar un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999. El plan de premios es variado y se ajusta al nivel de acierto de los jugadores: acertar las cuatro cifras exactas otorga 4.500 veces lo apostado; las tres cifras (Pleno) paga 400 veces; las dos cifras (Pata) otorga 50 veces; y una cifra (Uña) paga 5 veces el valor jugado.

En caso de que la suerte lo acompañe esta noche, es vital seguir los protocolos oficiales para el cobro del premio. El primer paso indispensable es conservar el tiquete original en perfecto estado; cualquier enmendadura, rotura o ilegibilidad puede invalidar el proceso de reclamación. Los premios inferiores a $1.000.000 pueden cobrarse directamente en los puntos de la red autorizada del departamento donde se realizó la apuesta.



Por el contrario, para montos superiores, el ganador debe dirigirse a las oficinas principales con su documento de identidad original. Es importante recordar que, por ley, a los premios que superen las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario) se les aplica una retención por ganancia ocasional. Finalmente, los jugadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar su dinero antes de que el derecho expire. La transparencia y la puntualidad siguen siendo los pilares que mantienen al Sinuano Noche como el sorteo de mayor tradición en la costa norte de Colombia.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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