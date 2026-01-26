Resultados del Sinuano Noche de hoy, lunes 26 de enero de 2026: números ganadores

El chance conocido como el Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia y mantiene este lunes 26 de enero de 2026 la atención de miles de jugadores que esperan conocer el resultado oficial del sorteo nocturno. Su tradición, arraigada especialmente en la región Caribe, lo convierte en una referencia diaria para quienes siguen de cerca los juegos de azar.

En cada jornada, los apostadores revisan con expectativa la combinación ganadora, confiando en que la suerte acompañe su número elegido. El sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de transparencia y con transmisión oficial en el canal regional Telecaribe, lo que garantiza la confiabilidad de los resultados divulgados por la organización.



Resultados EN VIVO del chance Sinuano Noche hoy, lunes 26 de enero de 2026

Sinuano Noche da a conocer el resultado correspondiente al sorteo de hoy, una fecha seguida con especial interés por los jugadores habituales de este chance. Los números ganadores son los siguientes:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Tres últimas cifras : Pendiente

: Pendiente Dos últimas cifras : Pendiente

: Pendiente Quinta balota: Pendiente

¿Cómo participar del chance Sinuano Noche?

Para jugar en el Sinuano Noche, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta, que inicia desde los $500 pesos colombianos. El tiquete puede adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados, así como en plataformas habilitadas como Paga Todo, con cobertura en distintas regiones del país.



El sistema permite escoger el número de manera manual o aleatoria, brindando flexibilidad a los jugadores según su preferencia. En el caso del chance en línea, las apuestas solo pueden realizarse a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de azar en Colombia.



Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es su accesibilidad. Los valores de apuesta oscilan entre $500 y $25.000 pesos, lo que permite la participación de personas con distintos presupuestos y refuerza su carácter popular entre los jugadores.

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m. y los domingos a las 8:30 p. m., con transmisión oficial en vivo a través de plataformas digitales y canales regionales. Este horario fijo facilita que los apostadores organicen sus jugadas y consulten los resultados de manera oportuna. La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso fortalecen la credibilidad del sorteo a nivel nacional.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece varias modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes perfiles de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada realizada.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de reclamación de premios es sencillo y está regulado según el monto ganado, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para cualquier cobro, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Requisitos adicionales según el valor del premio:



Menos de 48 UVT : documentación básica.

: documentación básica. Entre 48 y 181 UVT : documentación básica y diligenciamiento del formato SIPLAFT.

: documentación básica y diligenciamiento del formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentación básica, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente, no mayor a 30 días.

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago transparente y conforme a la normativa vigente, reafirmando la confianza de los jugadores en el Sinuano Noche, uno de los sorteos nocturnos más seguidos del país.