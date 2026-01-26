Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 26 de enero de 2026: números ganadores

Si usted apostó al Sinuano Día en la tarde de este lunes, 26 de enero de 2026, permanezca atento porque puede convertirse en el próximo ganador. El sorteo de El Sinuano Día, el chance más seguido en la costa Caribe se transmite por YouTube en canales autorizados.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 26 de enero de 2026
- Número ganador de cuatro cifras:
- Quinta cifra:
El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo mediante baloteras y un procedimiento previamente establecido. Durante su desarrollo cuentan con la presencia de un notario y delegados autorizados que supervisan el proceso. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, donde se observa cada etapa del sorteo, desde el inicio hasta la extracción del número ganador.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El Sinuano Día se juega de forma regular y sus resultados se dan a conocer a través de los canales oficiales. Es una opción para quienes participan en juegos de números y se rige por las normas fijadas por la entidad que regula este tipo de sorteos en el país. La manera principal de obtener el premio mayor es acertar las cuatro cifras completas, en el mismo orden en que salen en el sorteo.
Además del número pleno, el juego ofrece otras formas de ganar, como combinaciones de tres o dos cifras, lo que permite participar con apuestas más flexibles, aunque con premios y probabilidades distintas. También se tiene en cuenta la cifra adicional conocida como “la quinta”, una balota complementaria que se utiliza en algunas modalidades y que puede hacer parte del resultado dependiendo del tipo de apuesta realizada.
Últimos resultados de El Sinuano
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|25 enero 2026
|4674
|Sinuano Noche
|25 enero 2026
|2448
|Sinuano Día
|24 enero 2026
|8584
|Sinuano Noche
|24 enero 2026
|8756
|Sinuano Día
|23 enero 2026
|5385
|Sinuano Noche
|23 enero 2026
|8450
|Sinuano Día
|22 enero 2026
|3635
|Sinuano Noche
|22 enero 2026
|7444
|Sinuano Día
|21 enero 2026
|4078
|Sinuano Noche
|21 enero 2026
|0419
|Sinuano Día
|20 enero 2026
|4712
|Sinuano Noche
|20 enero 2026
|9686
|Sinuano Día
|19 enero 2026
|5402
|Sinuano Noche
|19 enero 2026
|0547
|Sinuano Día
|18 enero 2026
|2379
|Sinuano Noche
|18 enero 2026
|5141
|Sinuano Día
|17 enero 2026
|7311
|Sinuano Noche
|17 enero 2026
|7755
|Sinuano Día
|16 enero 2026
|3687
|Sinuano Noche
|16 enero 2026
|7450
|Sinuano Día
|15 enero 2026
|0534
|Sinuano Noche
|15 enero 2026
|8358
|Sinuano Día
|14 enero 2026
|8123
|Sinuano Noche
|14 enero 2026
|0479
|Sinuano Día
|13 enero 2026
|6538
|Sinuano Noche
|13 enero 2026
|3229
|Sinuano Día
|12 enero 2026
|2632
|Sinuano Noche
|12 enero 2026
|7829
|Sinuano Día
|11 enero 2026
|9242
|Sinuano Noche
|11 enero 2026
|6566
|Sinuano Día
|10 enero 2026
|8271
|Sinuano Noche
|10 enero 2026
|4299
|Sinuano Día
|09 enero 2026
|5395
|Sinuano Noche
|09 enero 2026
|1383
|Sinuano Día
|08 enero 2026
|8994
|Sinuano Noche
|08 enero 2026
|6766
|Sinuano Día
|07 enero 2026
|5462
|Sinuano Noche
|07 enero 2026
|0677
|Sinuano Día
|06 enero 2026
|0037
|Sinuano Noche
|06 enero 2026
|3484
|Sinuano Día
|05 enero 2026
|1667
|Sinuano Noche
|05 enero 2026
|4189
|Sinuano Día
|04 enero 2026
|3577
|Sinuano Noche
|04 enero 2026
|8615
|Sinuano Día
|03 enero 2026
|8099
|Sinuano Noche
|03 enero 2026
|6570
|Sinuano Día
|02 enero 2026
|7544
|Sinuano Noche
|02 enero 2026
|9719
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL