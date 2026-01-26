Resultados Lotería de Cundinamarca último sorteo, lunes 26 de enero de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes 26 de enero de 2026 un nuevo sorteo ordinario, uno de los más esperados de la jornada en el calendario de juegos de azar del país. Con un premio mayor de 6.000 millones de pesos, el sorteo concentra la atención de miles de apostadores que siguen de cerca el resultado oficial de la noche.



El sorteo se desarrolla en horario nocturno y puede seguirse en vivo a partir de las 11:15 p.m., a través de Canal Uno y de las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Cundinamarca, como Facebook y YouTube. Esta jornada coincide, además, con otros sorteos tradicionales de los lunes en Colombia, como la Lotería del Tolima, Baloto y Revancha.



Resultados Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 26 de enero de 2026

Una vez finaliza el sorteo y tras la validación por parte de los delegados de control, la entidad publica los resultados oficiales correspondientes al premio mayor y a los premios secos. Los números ganadores del sorteo de hoy son los siguientes:

Número ganador: por definir

Serie: por definir

Se recomienda a los jugadores verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

Los resultados de la Lotería de Cundinamarca se publican minutos después de concluido el sorteo en:



El sitio web oficial de la Lotería de Cundinamarca

Las transmisiones en vivo por Canal Uno

Las cuentas oficiales en Facebook y YouTube

Medios de comunicación aliados

Consultar estas fuentes permite evitar errores o confusiones al momento de validar un posible premio.



Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor de $6.000 millones, la Lotería de Cundinamarca cuenta con un amplio plan de premios secundarios, conocidos como secos, que incrementan las posibilidades de ganar. El plan incluye:



Un premio seco de $100 millones

Un premio seco de $50 millones

Cinco premios secos de $20 millones

Quince premios secos de $10 millones

Treinta y dos premios secos de $6 millones

Estos premios se distribuyen entre billetes completos y fracciones, de acuerdo con el reglamento del sorteo.



¿Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes de la Lotería de Cundinamarca pueden adquirirse de manera presencial o digital. En la modalidad física, están disponibles en puntos de venta y agencias autorizadas en todo el país.



Para jugar en línea, los interesados pueden hacerlo a través de plataformas autorizadas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired, siguiendo estos pasos:



Ingresar al sitio oficial de la Lotería de Cundinamarca. Seleccionar una plataforma de venta virtual autorizada. Crear una cuenta o iniciar sesión. Elegir la Lotería de Cundinamarca. Seleccionar el número de forma manual o automática. Definir la cantidad de fracciones del billete. Realizar el pago mediante PSE u otros medios electrónicos. Guardar el comprobante digital de compra.

¿Qué hacer si resulta ganador?

En caso de obtener un premio, el jugador debe conservar el billete físico o comprobante digital en buen estado y verificar los resultados en los canales oficiales. El proceso de reclamación varía según el monto ganado y debe realizarse a través de los canales establecidos por la Lotería de Cundinamarca, cumpliendo con los requisitos exigidos por la entidad.



La transparencia del sorteo y la publicación oportuna de los resultados consolidan a la Lotería de Cundinamarca como uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables del país, manteniendo viva la expectativa de miles de colombianos cada lunes.

