Mujer desapareció tras conocer a su pareja por redes sociales: su hijo dice que el sujeto la mató

En el 2019, Angie Lorena Londoño, una joven de 17 años oriunda del municipio de La Merced, Caldas, inició una relación que cambiaría su vida tras conocer a un hombre a través de la red social Facebook. Lo que comenzó como un intercambio de mensajes y muestras de afecto virtual terminó en una tragedia que hoy mantiene a su familia en una búsqueda incansable. Séptimo Día reveló detalles del caso y conoció la versión del señalado.

El hombre detrás de la pantalla era Marlon Rodríguez Yepes, de 26 años en ese entonces, quien logró captar la atención de Angie gracias a una aparente imagen de éxito y estabilidad.

Estefanía Londoño Herrera, hermana de Angie, relató que el primer contacto fue digital. "Nos comentaba que estaba hablando con alguien, que era lindo con ella, que le mostraba mucho interés", recordó sobre los inicios de la relación.



Debido a que Angie no era una persona muy sociable, pasaba gran parte de su tiempo conectada a su dispositivo móvil. "Mi hermana, por no ser tan sociable, era una persona demasiado apegada al celular", añadió.



Por su parte, Lucero Herrera, madre de Angie, describió que la relación virtual parecía marchar sin contratiempos durante los primeros meses. Según Estefanía, el trato inicial de Marlon era impecable: "Él era demasiado cariñoso con ella. Trataba como de estar muy presente. Siempre le preguntaba: '¿Ya comiste? ¿Qué estás haciendo? ¿Para dónde vas?' O sea, mantenían muy unidos y no tenían peleas".

Señales de alerta

Sin embargo, detrás de las atenciones se escondía una realidad distinta a la que Marlon proyectaba en su perfil. Estefanía mencionó que en las fotos de Facebook se veía como un hombre humilde, pero que en sus conversaciones decía tener un estilo de vida acomodada. "Se presentó como una persona muy realizada, que tenía propiedades en Medellín, que tenía una moto de $25 millones, tenía familia con dinero en Medellín", detalló.

No obstante, la familia también comenzó a notar rasgos preocupantes en la personalidad del sujeto antes de que Angie decidiera irse con él. "El señor era satánico, era depresivo, era una persona que le comentaba a mi mamá que muchas veces pensaba en no seguir viviendo, en hacerse daño", relató Estefanía sobre las publicaciones de Marlon en redes sociales, donde compartía imágenes de cabras y estrellas asociadas a estas prácticas.

Pese a estas señales, la relación avanzó y, para marzo de 2019, Marlon viajó desde El Contadero, Nariño, hasta Caldas para conocer a Angie en persona. Al llegar, la familia notó que su apariencia no coincidía con sus relatos de opulencia. Aun así, en mayo de 2019, Angie Lorena tomó la decisión de mudarse con él al departamento de Nariño. "Ella no se despidió ni de mi mamá. De mí sí, pero yo no la podía detener", lamentó su hermana.



Una realidad de carencias y maltratos

Una vez empezaron la convivencia en la zona rural de El Contadero, la realidad económica y emocional de la pareja salió a la luz. En llamadas posteriores, Angie le confesó a sus familiares que Marlon no poseía las propiedades ni la moto que había prometido, y que sobrevivía con el jornal diario.

La situación se tornó más oscura con el paso del tiempo, especialmente tras el embarazo de Angie en agosto de 2019. La joven comenzó a reportar maltratos y comportamientos aterradores por parte de Marlon. "Nos dice que tiene problemas con él, de que él no tiene paciencia con ella. Que él muchas veces le hablaba de mala manera”, explicó Estefanía.



Prácticas oscuras y violencia física extrema

Según ella, su hermana le contaba cosas que la atemorizaban. "Recalcó que él era satánico. Que dibujaba estrellas y cabras en la casa. Según ella, había velas encendidas, mientras él hacía oraciones. Inclusive nos comentaba que mataba gatos”.

Para mayo de 2021, nació el hijo de la pareja, pero la violencia física aumentó. "Ella decía que entre más días era peor. Si la veía chateando o algo, le estrellaba el celular contra la pared, la cogía del pelo, la maltrataba", detalló su hermana.

Además, agregó que también notó el deterioro físico de su hermana en una visita: "Ella se veía muy calavérica. Ella se veía como muy flaquita ya con el niño. Ella venía con el tabique dañado".

El misterio de la desaparición

La alarma definitiva se encendió en junio de 2023, cuando una vecina de la vereda contactó a la familia en Caldas para advertirles que no habían visto a Angie en tres meses. Fue entonces cuando Lucero Herrera notó que, durante ese periodo, su hija no respondía llamadas ni videollamadas y se limitaba a enviar mensajes de texto y fotografías por WhatsApp. Para su familia, no había duda de que Angie no era quien contestaba esos mensajes.

Ante la sospecha, la madre viajó a Nariño en agosto de 2023 y acudió a la Comisaría de Familia. Al visitar la vivienda, la comisaria Alexandra Narváez encontró que Marlon tenía en su poder la ropa de Angie y su celular quebrado. "Él dijo: ‘Como yo se lo compré, el celular está aquí y quebrado’. La última comunicación había sido en la mañana, le preguntamos: ‘¿Dónde está?’. Se puso nervioso y dijo: ‘Yo le estoy contestando los mensajes’”.

La custodia de su hijo le fue entregada a Lucero, su abuela. Para ese momento, Marlon seguía en su casa, ya que no tenía ningún proceso en su contra.



Crudo relato de su hijo y las pruebas halladas en el hogar

El testimonio más impactante proviene del hijo de la pareja, quien para entonces tenía tres años y medio. Según Lucero y las autoridades, el menor dio indicios de haber presenciado un crimen. "El niño me dice que la mamá está muerta. Ahí es donde me alerta", aseguró Lucero, quien sostiene que su nieto nunca cambia la versión. "Para mí sí. Para mí los niños nunca mienten y él nunca cambia la versión".

Durante las investigaciones, se halló en la vivienda una carta presuntamente escrita por Marlon. "Encontramos una carta donde decía que tenía que sacrificar bajo cualquier circunstancia a un ser más querido", relató Alexandra Narváez. Un fragmento del texto rezaba: "En son de gracias te daré las almas que sea, mataré por ti y en cada muerte te daré gracias por todo siempre".

Para la familia de Angie Lorena es claro que Marlon Rodríguez es responsable de la desaparición de la joven. Señalan que el hecho de que él se hiciera pasar por ella en conversaciones de WhatsApp durante casi tres meses con su madre, la totalidad de su ropa hallada en la vivienda y el testimonio del niño, quien aseguró que su mamá estaba muerta y enterrada, son elementos suficientes para concluir que Marlon la desapareció.

A pesar de las búsquedas con caninos y bomberos, el cuerpo de Angie Lorena no ha sido hallado.



La versión del señalado

Séptimo Día estableció que, para diciembre de 2025, Marlon Rodríguez aún residía en la misma vivienda donde desapareció Angie Lorena, por lo que el equipo periodístico se trasladó hasta el lugar para conocer su versión de los hechos.

Marlon Rodríguez, quien continúa en libertad, niega las acusaciones. "Pues desaparecida no sé, por el día que se fue, ella se fue de aquí normal. Ella me dijo que se iba a ir donde la mamá", declaró. Al ser cuestionado sobre las palabras de su hijo, respondió: "No sé decirle... Yo digo, si yo hubiera hecho tal cosa, yo frente de mi hijo no soy capaz de hacerlo".

El hombre sostiene que Angie se fue con una maleta pequeña y que él no es responsable de su paradero. "No soy responsable ante eso y hasta que no demuestren las cosas, no", puntualizó.

Por su parte, la familia interpuso una denuncia por desaparición forzada y espera que se haga justicia.