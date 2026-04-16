Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, jueves 16 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y con mayor arraigo en Colombia, celebra una nueva jornada de sorteos este jueves 16 de abril de 2026. Como es costumbre, miles de apostadores en todo el territorio nacional, y especialmente en la región Caribe, mantienen su atención puesta en las pantallas para descubrir si la suerte les ha favorecido en esta fecha.



Este sorteo no es solo un evento de azar más en el calendario; su nombre es un homenaje directo al río Sinú, el eje vital del departamento de Córdoba, lo que le confiere una identidad cultural profunda que ha trascendido las fronteras regionales para convertirse en una institución nacional. La confianza de los jugadores se basa en su trayectoria y en la vigilancia constante de las autoridades competentes para asegurar la transparencia de cada proceso.



Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, jueves 16 de abril de 2026

A continuación, se presentan los espacios destinados para los números de la suerte de la jornada de hoy. Es importante recordar que estos datos deben ser validados siempre a través de los canales oficiales de la lotería.



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo participar de Sinuano Noche?

Participar en el Sinuano Noche es un proceso diseñado para ser accesible y sencillo para cualquier ciudadano. El jugador debe seleccionar una combinación de cuatro cifras, en un rango que va desde 0000 hasta 9999. Una de las grandes ventajas competitivas de este chance es la flexibilidad en el valor de la apuesta, la cual suele iniciar desde montos mínimos de 500 o 1.000 pesos colombianos, permitiendo una participación masiva sin necesidad de comprometer grandes presupuestos.

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El atractivo del Sinuano Noche radica en su generoso esquema de recompensas, el cual se divide según la precisión del acierto del jugador:



Cuatro cifras: Si el apostador logra acertar el número completo en el orden exacto del sorteo, se hace acreedor a un premio de 4.500 veces el valor de lo apostado. Tres cifras: Al acertar las últimas tres cifras en el orden correcto, el pago es de 400 veces el valor invertido. Dos cifras: Por las dos últimas cifras en orden exacto, la lotería paga 50 veces la apuesta. Una cifra: Acertar únicamente el último número otorga un premio de 5 veces lo apostado.

Para quienes desean seguir el sorteo en tiempo real, la transmisión oficial se realiza en vivo a través del canal regional Telecaribe. Al ser hoy jueves, la cita con la suerte está programada para las 10:30 p. m., manteniendo el horario estricto que rige de lunes a sábado.

En caso de resultar ganador, el proceso de reclamación exige requisitos fundamentales para garantizar la legalidad del pago. Es obligatorio presentar el tiquete original en perfecto estado junto con el documento de identidad vigente. Los premios que no superen los 500.000 pesos pueden cobrarse con agilidad en puntos de redes aliadas como SuperGIROS o Record.



Si el premio es superior a dicha suma, el ganador deberá dirigirse a las oficinas principales de la organización. Se recomienda a todos los participantes tener en cuenta que el plazo máximo para hacer efectivo cualquier cobro es de un año; una vez transcurrido este tiempo, el tiquete pierde toda su vigencia legal y el derecho al premio caduca.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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