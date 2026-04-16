Video de acoso a turista en Cartagena causa preocupación: “Ofrecemos disculpas a la visitante”

Un video que se ha hecho viral en redes sociales y en el cual señalan el acoso que vive una turista extranjera es la nueva crítica hacia Cartagena. En este caso, un grupo de jóvenes se acerca a una mujer y le preguntan por su nombre. Ella responde que fue asombroso lo que sería un show callejero de rap. Posteriormente, la siguen por las calles del Centro Histórico y la instan a que les dé plata.

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La mujer, quien parece acorralada por los jóvenes, decide sacar su billetera y reparte algunos billetes, sin importarle la denominación. Su acompañante también les da dinero. Ante la indignación ciudadana y el impacto negativo para la imagen del destino, el alcalde Dumek Turbay se pronunció de manera contundente, lamentando y condenando el incidente, al tiempo que anunció acciones inmediatas para restablecer el orden y la seguridad en la zona.



El mandatario local fue enfático al señalar que el comportamiento de estos individuos no guarda relación con el arte, calificándolo como "coerción disfrazada de expresión cultural". Según Turbay, la administración ya había mantenido diálogos previos con varios de estos grupos para establecer parámetros de comportamiento; sin embargo, este nuevo reporte evidencia que incumplieron los acuerdos en una conducta que ha pasado a ser reiterada y que la ciudad ya no está dispuesta a tolerar.



Acciones legales y despliegue policial

Desde el momento en que se recibió el reporte del video, el alcalde informó que las autoridades de la Policía de Cartagena iniciaron las labores para ubicar a los implicados en este hecho vergonzoso. Turbay advirtió que no habrá espacio para la impunidad y que habrá consecuencias legales para quienes participaron en el acoso. "Y no es persecución, es autoridad", recalcó el mandatario para subrayar que el cumplimiento de las normas de convivencia no es negociable en su administración.



Para abordar el problema, la Alcaldía convocó a una mesa de trabajo conjunta en la que participarán diversas dependencias, entre ellas la Gerencia del Centro Histórico, la Oficina de Asuntos Étnicos, el Plan de Emergencia Social, el Instituto de Patrimonio y Cultura y la Secretaría de Turismo.

#INCÓMODO. Video muestra a turista extranjera siendo "acorralada" por grupo de jóvenes raperos en C/gena intentando venderle sus rimas. La mujer intentó evadirlos en varias ocasiones, pero los sujetos persistieron, generando una situación incómoda que quedó registrada en cámaras. pic.twitter.com/t6uePCkXak — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 16, 2026

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El objetivo principal de este encuentro será, en primera instancia, escuchar a los grupos de raperos, pero fundamentalmente socializarles una ruta de intervención que incluye controles estrictos, límites claros y compromisos que deberán asumir de manera obligatoria. El alcalde fue tajante al advertir que cualquier acción que contraríe lo pactado en dicha mesa de trabajo tendrá "consecuencias severas".

Además, se confirmó que el seguimiento de estos compromisos será responsabilidad de la Gerencia del Centro Histórico y se darán a conocer a la opinión pública una vez finalicen las reuniones. Dumek Turbay ofreció disculpas públicas a la visitante afectada en nombre de la ciudad de Cartagena y garantizó que, tras la ejecución de las nuevas medidas, este tipo de incidentes penosos, que no representan la verdadera experiencia que ofrece la ciudad, no volverán a ocurrir.

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