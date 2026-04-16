Resultados Lotería de Bogotá último sorteo de hoy, jueves 16 de abril de 2026: números ganadores

En la noche de este jueves 16 de abril de 2026, la atención de miles de apostadores en todo el país se concentra en un nuevo sorteo de la Lotería de Bogotá, una de las instituciones de juegos de azar más tradicionales y queridas de Colombia. Como es costumbre cada semana, la ilusión de alcanzar el codiciado premio mayor de 10.000 millones de pesos moviliza a ciudadanos que, a través de la compra de sus billetes, no solo buscan un cambio de vida, sino que también contribuyen directamente a la financiación de la salud pública en el territorio nacional.



Los sorteos de esta entidad se rigen bajo los más estrictos protocolos de seguridad, control y transparencia, cumpliendo con la normativa vigente para garantizar que los resultados sean imparciales y confiables para todo el público. La jornada de hoy no es la excepción y se espera una masiva sintonía en las plataformas oficiales.



Resultados Lotería de Bogotá último sorteo de hoy, jueves 16 de abril de 2026

A continuación, presentamos los resultados del sorteo principal de la noche:



Números ganadores : Pendiente

: Pendiente Serie: Pendiente

Una vez se realice la validación oficial por parte de las autoridades del juego, los jugadores podrán verificar sus números a través del sitio web oficial de la Lotería de Bogotá, sus redes sociales institucionales (Facebook e Instagram) y con los loteros de confianza en sus respectivos puntos de venta.



¿Cómo participar de la Lotería de Bogotá?

Para quienes deseen seguir el minuto a minuto de la transmisión, la Lotería de Bogotá ofrece diversas opciones digitales y televisivas. El sorteo se transmite tradicionalmente a las 11:15 p. m. a través de la señal del Canal Uno. Asimismo, la entidad dispone de sus canales oficiales en YouTube y Facebook Live, permitiendo que los apostadores sigan el anuncio de las balotas ganadoras desde cualquier dispositivo móvil.



Un plan de premios para todos

Aunque el gran atractivo es el premio mayor de 10.000 millones, la Lotería de Bogotá cuenta con un robusto plan de premios que suma aproximadamente 34.000 millones de pesos en total. Este incluye los denominados "premios secos" y las aproximaciones, que permiten que muchas más personas resulten favorecidas cada jueves:



1 Mega Seco: $1.000 millones.

2 Secos: $500 millones cada uno.

3 Secos: $200 millones cada uno.

6 Secos: $50 millones cada uno.

10 Secos: $20 millones cada uno.

30 Secos: $10 millones cada uno.

Participar es sencillo: el billete ordinario consta de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos. El costo del billete completo es de $18.000, mientras que la fracción tiene un valor que oscila entre los $6.000 y $9.000, dependiendo de las ediciones especiales del sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Si la suerte lo acompaña hoy, es fundamental tener en cuenta los trámites de cobro. Para premios menores a seis salarios mínimos, el trámite se realiza con el lotero o en puntos autorizados. Para premios mayores, se debe acudir a la sede principal en la Carrera 32A #26-14, en Bogotá, presentando el billete original en perfecto estado, documento de identidad, RUT actualizado y el formulario SIPLAFT. Cabe recordar que, por ley, los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancia ocasional. El plazo máximo para reclamar su premio es de un año.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

