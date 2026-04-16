Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío: premios último sorteo jueves 16 de abril

La noche de este jueves 16 de abril de 2026, las baloteras vuelven a girar en dos de los sorteos más importantes del país: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío. Con premios mayores que suman una bolsa de 16.000 millones de pesos, miles de colombianos aguardan con esperanza los resultados que podrían cambiar su destino financiero en cuestión de segundos.

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Como es habitual en las jornadas de jueves, la transparencia y el cumplimiento de las normas de azar reguladas por Coljuegos marcan el ritmo de la noche. A continuación, los espacios dispuestos para la actualización en tiempo real de los números favorecidos una vez se realicen los respectivos sorteos.



Resultado Lotería de Bogotá último sorteo 16 de abril

La "Capitalina" pone en juego esta noche su impresionante premio mayor de 14.000 millones de pesos, además de un nutrido plan de premios secos que incluye los populares "Trébol Mágico" y "Gatos de la Fortuna".



Números ganadores:

Serie:

Resultado Lotería del Quindío último sorteo 16 de abril

Desde el corazón del Eje Cafetero, la Lotería del Quindío sortea hoy su premio mayor de 2.000 millones de pesos, junto a secos de 300, 200 y 100 millones de pesos.



Números ganadores: 2586

2586 Serie: 152

¿Cuándo y a qué hora se conocen los resultados?

Para quienes deseen seguir la suerte minuto a minuto, es importante tener en cuenta los canales oficiales de transmisión:



Lotería de Bogotá: Tras un reciente ajuste en su programación, los sorteos se realizan todos los jueves y la transmisión en vivo por el Canal Uno inicia habitualmente a las 11:15 p. m. También se puede seguir vía streaming por sus redes sociales oficiales.

Tras un reciente ajuste en su programación, los sorteos se realizan todos los jueves y la transmisión en vivo por el inicia habitualmente a las También se puede seguir vía streaming por sus redes sociales oficiales. Lotería del Quindío: El sorteo ordinario se lleva a cabo a partir de las 10:30 p. m. y es transmitido por el Canal Regional Telecafé. Los resultados definitivos suelen estar disponibles en plataformas digitales cerca de las 11:00 p. m.

Guía para reclamar su premio: Paso a paso

Si usted resulta ser uno de los afortunados ganadores de esta noche, el proceso de cobro dependerá de la cuantía del premio obtenido:



Premios de cuantía menor: Si el valor ganado es inferior a seis salarios mínimos mensuales vigentes (6 SMLMV), puede acercarse a su lotero de confianza o a cualquier punto de venta autorizado (como Paga Todo o SuperGIROS) para el cobro inmediato, presentando el billete original. Premios mayores o secos: Si el premio supera el tope mencionado o se trata del Mayor, deberá dirigirse a las oficinas centrales de la respectiva lotería. Los requisitos indispensables son:

Presentar el billete o fracción original en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

en perfecto estado (sin tachaduras ni enmendaduras). Documento de identidad original.

Copia del RUT actualizado .

. Certificación de una cuenta bancaria activa a nombre del ganador para el depósito de los fondos.

Es importante recordar que, por ley, a todo premio de azar en Colombia se le aplica un descuento del 20% por concepto de impuesto a ganancias ocasionales, además de las deducciones destinadas al sistema de salud pública del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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