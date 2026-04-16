Defensas de Laura Moreno y de los Colmenares chocan en versiones tras decisión de Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Laura Moreno en el caso Colmenares, un hecho ocurrido el 31 de octubre de 2010 y en el que apareció muerto Luis Andrés Colmenares en el caño El Virrey.



La Corte señaló en el fallo de última instancia (que es una decisión definitiva del alto tribunal) que en cuanto a Laura Moreno no se demostró que hubiera sido cómplice de un homicidio y que no hay pruebas suficientes para señalar que Moreno incurrió en algún tipo de anomalía en este proceso.

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El papá de Luis Andrés Colmenares ya se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia y dijo en sus redes sociales que sí hubo homicidio y que así lo estableció una sala del tribunal de Bogotá. Solo que, según él, “lo que sucedió fue que Fiscalía no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen”.



"Él cayó al caño El Virrey": abogado de Laura Moreno sobre muerte de Andrés Colmenares

Los abogados de las dos partes hablaron con Noticias Caracol sobre la decisión judicial. En primer lugar, se pronunció Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, quien mencionó que “recordemos que por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares se abrió una investigación que llevó a la captura, la imputación y detención de las jóvenes Laura Moreno y de Jessy Quintero. Ellas lograron recuperar su libertad. Fueron a juicio, en el que se profirió una sentencia absolutoria que luego fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá y finalmente llegó a la Corte en casación para que la Corte tuviera la última palabra en esta decisión”.

Agregó granados que “hay un largo recorrido de casi 15 años en esto y por lo que vemos se ha hecho justicia. Se conocerán las razones puntuales y estimamos que no pueden ser distintas de considerar que la decisión tomada por tanto la juez de primera instancia como el honorable tribunal estuvo acertada en considerar que de modo alguno se probó la responsabilidad ni de Laura Moreno ni de Jessy Quintero”.



Sostuvo también que “es claro que la Fiscalía jamás pudo probar a participación de Laura Moreno y Jessy Quintero en la muerte de Luis Andrés Colmenares. Pero es que, además, no pudo probar que hubiera habido un homicidio. La tesis de la defensa fue que lo que hubo fue un accidente. Que él cayó al caño El Virrey en un día que fue el día más lluvioso, después de muchos años. En aproximadamente 30 años nunca había habido un día tan lluvioso como ese, con un caudal tan fuerte, y que, por una mala operación de búsqueda del grupo de Bomberos, no entraron al túnel donde está ubicado el caño de El Virrey y al no haber hecho la tarea de haber entrado, si lo hubieran hecho habrían encontrado el cuerpo del joven Colmenares. El segundo grupo, que ya llegó muchas horas después, pues él ya había fallecido”.



Finalmente, dijo que lo del supuesto accidente que sufrió Colmenares “lo probamos no solamente con el testimonio de Laura, sino sobre todo con prueba técnica, con pruebas de análisis, con expertos internacionales en antropología forense en medicina legal y patología. También con análisis sobre situaciones de cómo había sido el comportamiento del canal ese día, reconstruyéndolo con una inspección que se dio al lugar en horas de la madrugada para reconstruir lo que había ocurrido y notar por qué mentían los testigos de la Fiscalía”.



"Laura Moreno sabe quién mató a Luis Andrés Colmenares": abogado

Jaime Lombana, abogado de la familia de Luis Andrés Colmenares, se refirió al accidente del que habló el abogado Granados y dijo que “las lesiones y las fracturas que presenta Luis Andrés, especialmente en el rostro, no son compatibles con una caída en altura. Yo quiero resaltar que en la decisión del señor Cárdenas, quien también estuvo procesado, aunque fue absuelto por el delito de homicidio, el Tribunal Superior concluyó que a Luis Andrés lo habían asesinado. Nadie ha dicho que Laura Moreno haya golpeado ella misma o ha realizado la acción nuclear de matar. Por supuesto que no, pero Laura Moreno sabe quién y cómo mataron a Luis Andrés Colmenares”.

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Agregó el apoderado que las lesiones que sufrió Colmenares “esas fracturas, esas lesiones no son compatibles con una caída de la altura del caño del parque El Virrey. Luis Andrés presenta 11 lesiones en el rostro y de esas 11 lesiones, cinco tuvieron repercusión en el esqueleto. Luego cualquier persona, incluso no forenses, no expertos, se dan cuenta la golpiza que le dieron a Luis Andrés Colmenares”.

Lombana señaló que “la forma y la incoherencia y las contradicciones con que Laura Moreno describe haber sentado, haber estado sentada en una banca hablando con Luis Andrés y que Luis Andrés se paró corriendo y se lanzó hacia el caño y que solamente lo vio los pies es una versión que no es creíble, que no es viable, que probatoriamente fue demostrada la falsedad de esa versión”.

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Por último, sobre lo que viene para el caso Colmenares una vez conocida la absolución, Lombana dijo que, “terminada la casación, procesalmente se no hay otro recurso. Habría alguna hipotética tutela”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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