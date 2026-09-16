Sorteo Chontico Noche del miércoles 16 de septiembre: números ganadores del último sorteo

La emoción volvió a ser protagonista este miércoles 16 de septiembre con el tradicional sorteo Chontico Noche, uno de los juegos de azar más reconocidos en el suroccidente colombiano. Miles de apostadores siguieron con expectativa la transmisión oficial, aguardando el momento en que se revelara el número ganador que podría cambiar la vida de los afortunados.

El resultado oficial se conoció en horas de la noche y el número ganador fue: [ACTUALIZAR AQUÍ], cifra que marcará la jornada y quedará en la memoria de quienes confiaron en su intuición.



¿Cómo funciona el Chontico Noche?

El Chontico Noche es un sorteo diario que se realiza en horas de la noche, con transmisión oficial y supervisión para garantizar transparencia. Los jugadores participan adquiriendo chances o boletos en los puntos autorizados, seleccionando un número de cuatro cifras que esperan coincida con el resultado oficial.

Este sorteo se ha consolidado como una tradición en ciudades como Cali y otras poblaciones del Valle del Cauca, donde hace parte de la cultura popular y de la vida cotidiana de miles de familias.



Premios disponibles

Los premios del Chontico Noche varían según la modalidad de apuesta:



Acierto directo de las cuatro cifras: el premio mayor, que puede alcanzar montos significativos.

Combinaciones parciales: se otorgan premios menores si el jugador acierta las tres últimas cifras, las dos últimas o incluso la primera cifra.

Modalidades adicionales: algunos puntos de venta ofrecen variaciones como el “superpleno” o el “pleno al derecho”, que ajustan el valor del premio según la forma de jugar.

En todos los casos, las ganancias dependen del monto apostado y de la modalidad elegida.



¿Qué hacer si gano el premio?

Los ganadores deben seguir un proceso claro para reclamar su premio:



Verificación del número: confirmar que el número jugado coincide con el resultado oficial del sorteo. Presentar el boleto original: el tiquete debe estar en buen estado y sin alteraciones. Acudir a un punto autorizado: los premios menores pueden reclamarse directamente en los puntos de venta oficiales. Premios mayores: cuando el monto supera ciertos límites, el ganador debe dirigirse a las oficinas principales de la empresa organizadora, llevando su documento de identidad. Plazos: es importante reclamar el premio dentro del tiempo estipulado por la entidad, generalmente no mayor a 30 días después del sorteo.

Además, los organizadores recuerdan que los premios están sujetos a retenciones de ley, como impuestos aplicables, que se descuentan al momento del pago.



Recomendaciones para jugadores

Los expertos insisten en que la participación debe hacerse de manera responsable. El juego es una tradición y una oportunidad de entretenimiento, pero no debe convertirse en un riesgo para la economía personal o familiar. La clave está en disfrutarlo con moderación y en entender que la suerte es impredecible.



El Chontico Noche del miércoles 16 de septiembre deja un nuevo número ganador que será recordado por los afortunados que lo eligieron. Mientras tanto, la expectativa se renueva para la próxima jornada, en la que nuevamente miles de jugadores estarán atentos a la suerte.



Número ganador: 0 - 7 - 6 - 7

Quinta balota: 8

Esta nota se mantendrá disponible para actualizar el resultado oficial en cuanto sea confirmado por la entidad organizadora.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.