Nu anunció que ahora usuarios del banco pueden retirar efectivo en tiendas D1: paso a paso

Usuarios con cuenta en Nu en Colombia ahora tienen una nueva alternativa para retirar dinero en efectivo. El neobanco anunció el pasado 11 de septiembre que se alió con Tiendas D1 para que clientes puedan hacer retiros directamente en las cajas de las tiendas, sin necesidad de utilizar la tarjeta física y mediante un código QR generado desde la aplicación. "Esta alianza entre Nu Colombia y la cadena D1 nace para hacerte la vida más fácil, ampliando la red de puntos donde puedes sacar efectivo sin interrumpir tu rutina", indicó la compañía.



¿Cómo retirar dinero de una Cuenta Nu en D1? Paso a paso

Los clientes que tengan habilitada esta función podrán retirar dinero de su Cuenta Nu en las cajas de las tiendas D1 que hagan parte de la red disponible para este servicio. Para hacerlo, puede seguir estos pasos.



Diríjase a una caja de D1.

Dígale al cajero cuánto quiere retirar de su cuenta de Nu.

Abra la app y toque el botón de "Retirar"

Seleccione "En D1 con QR".

Escanee el código QR que genere el datáfono del cajero.

Autorice la operación desde su app.

El retiro quedará registrado en los movimientos de la Cuenta Nu, por lo que el usuario podrá consultar posteriormente la transacción desde la aplicación.



¿Cuánto dinero se puede retirar en D1 con Nu?

La nueva opción establece unos límites para las operaciones. Por cada transacción es posible retirar desde $10.000 hasta $700.000. Sin embargo, el límite no se aplica únicamente a cada operación. Nu también estableció un tope para la cantidad de retiros que puede realizar una persona en un periodo de 24 horas. Los usuarios pueden hacer hasta siete retiros en 24 horas o retirar un máximo acumulado de $3.000.000, dependiendo de cuál de los dos límites se alcance primero.

Por ejemplo, una persona podría realizar varios retiros durante el día, siempre que no supere las siete operaciones ni el monto acumulado establecido. Además, deberá contar con suficiente dinero disponible en su Cuenta Nu. Otro aspecto que deben revisar los usuarios es el límite de retiro configurado previamente en la aplicación. Si este límite no permite sacar la cantidad solicitada, "debes asegurarte de que el límite de retiro diario que definiste en la App de Nu te permita retirar el monto que necesitas", explicó el neobanco.



¿Es necesario llevar la tarjeta física de Nu?

Una de las características de este mecanismo es precisamente que el retiro se realiza desde la aplicación. El usuario solamente necesita tener acceso a su App de Nu, contar con saldo disponible y dirigirse a una caja de una tienda D1 habilitada para este servicio. "El retiro se hace completamente desde la App de Nu usando un código QR". Además, de acuerdo con la información publicada por Nu, los retiros de efectivo realizados en las tiendas D1 no tienen costo para los usuarios.

La alianza entre Nu y D1 contempla el uso de la red de tiendas de la cadena que estén habilitadas para realizar este tipo de operaciones. D1 cuenta con presencia en diferentes regiones del país y, según la información entregada por las compañías, tiene más de 2.800 establecimientos en Colombia. Para saber dónde puede hacerse un retiro, los clientes de Nu pueden consultar los establecimientos disponibles directamente desde la aplicación. La herramienta se encuentra en la sección denominada "Puntos aliados".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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