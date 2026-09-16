La mención a ‘La bailarina’ en auditoría interna de Ecopetrol por supuesta corrupción

La estatal petrolera Ecopetrol, considerada la compañía más importante de Colombia y el mayor contribuyente a las finanzas públicas, se encuentra en el centro de una exhaustiva auditoría por presuntos actos de corrupción ocurridos durante la administración del gobierno anterior y el liderazgo de Ricardo Roa.

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Bajo la dirección del ex vicecontralor general de la nación, Ricardo Rodríguez, se adelanta una rigurosa auditoría forense que busca esclarecer el alcance de las supuestas irregularidades y determinar con la justicia las presuntas responsabilidades.



De acuerdo con Luis Felipe Henao, quien fue ratificado como presidente de la junta directiva de Ecopetrol en una asamblea extraordinaria, el equipo auditor logró blindar y asegurar el 100 por ciento de la información digital, chats institucionales y material probatorio bajo estricta cadena de custodia, impidiendo cualquier destrucción de evidencias. De esta manera, el proceso permitió consolidar más de 32 casos de supuesta corrupción y malos manejos administrativos.



Se proyecta, según Henao en entrevista con Noticias Caracol, que los informes finales sobre cada contrato investigado se entreguen en un plazo de tres a seis meses. Entre los frentes de investigación más críticos destacan el presunto pago por nombramientos en cargos directivos, anomalías en contratos de mantenimiento de plantas, negocios de gas y paneles solares, e irregularidades en los proyectos Termomorichal 1 y 2. Asimismo, las pesquisas adelantan un rastreo financiero para determinar el origen y destino final de los recursos.

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¿Tráfico de influencias en Ecopetrol?

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“La primera misión es que la verdad salga de la misma empresa”, manifestó Henao en aras de recuperar el gobierno corporativo de la compañía, destacando el trabajo de Ricardo Rodríguez en la auditoría forense. “Hubo un proceso 8.000 y va a haber un proceso 80.000”, dijo el funcionario haciendo alusión a casos de corrupción dentro de la entidad.

El escándalo también involucra serias denuncias de tráfico de influencias y supuestas injerencias políticas externas. La auditoría analiza pruebas informáticas y audios que evidenciarían presiones en el movimiento de hojas de vida y en la asignación de contratos por parte de personas cercanas a las altas esferas del gobierno saliente, entre los que figuran empresarios conocidos como los "catalanes", entre los que estarían Manuel Grau, empresario cercano a la ex primera dama Verónica Alcocer.

Henao manifestó que en los documentos analizados también aparece una persona identificada bajo el seudónimo de alias La bailarina; sin embargo, el funcionarios dijo que espera que sean las autoridades quienes señalen directamente el nombre de la involucrada.

Sobre si la identidad de ‘La bailarina’ es la de Verónica Alcocer, Henao dijo que “eso es lo que se sospecha", pero espera que las autoridades judiciales lo digan y la misma auditoría forense lo esclarezca. Agregó que los 32 casos de presuntas irregularidades que ya se identificaron representan unos recursos importantes para Ecopetrol y, de llegarse a comprobar, “sería el mayor detrimento que ha sufrido el país en su historia”, con una cifra en billones de pesos.

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