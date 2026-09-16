"Gobierno de Gustavo Petro dejó todos los elementos para que se diera un apagón": Luis Felipe Henao

La Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol designó seis nuevos integrantes en su junta directiva de nueve miembros, oficializando una renovación corporativa bajo la presidencia de Luis Felipe Henao. Esta reestructuración busca reorientar el rumbo de la estatal petrolera y restablecer su gobierno corporativo tras caídas en sus ganancias e investigaciones internas sobre irregularidades. La prioridad del nuevo equipo será reactivar la exploración de gas y petróleo para recuperar la seguridad energética del país, en un momento crítico marcado por la inminente amenaza de un apagón nacional debido al impacto del Fenómeno de El Niño y la alta dependencia del gas importado.

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A propósito del futuro de la empresa y las posibilidades de un apagón en Colombia en los próximos meses, Luis Felipe Henao, ratificado como presidente de la junta directiva de Ecopetrol, habló con Noticias Caracol sobre lo que encontró la compañía tras el cambio de Gobierno.



En su diagnóstico, afirmó que el gobierno de Gustavo Petro dejó "todos los elementos para que se diera un apagón" al poner en peligro la soberanía energética por no apostarle al gas, lo que llevó al país a importar casi el 39 por ciento del gas nacional a precios más elevados. “Para evitar el apagón, nos toca correr cinco maratones por semana. Es un trabajo muy difícil y casi imposible”, añadió.



Desde su perspectiva, dijo que, si no llega a ocurrir, será gracias a las medidas de contingencia adoptadas por el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

Apuntó que Colombia depende energéticamente del agua; es decir, de las hidroeléctricas. Sin embargo, Henao recordó que este Fenómeno del Niño está caracterizado por ser el más fuerte y con caudales reducidos hasta el 13 por ciento, por lo que se requerirán cerca de 34.000 barriles diarios de diésel para encender las plantas térmicas, además de operar al máximo la capacidad de infraestructura regasificadora.

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Según Henao, la falta de reservas energéticas suficientes por decisiones del pasado incrementa la vulnerabilidad del país frente a una crisis de abastecimiento.

Nueva junta directiva de Ecopetrol

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Luego de la asamblea extraordinaria, Ecopetrol nombó a Carlos Suárez, un abogado que fue el estratega de la campaña presidencial del mandatario y lidera la compañía Estrategia y Poder, y el abogado Jorge Jaller, quien fue designado por De la Espriella como embajador de Colombia en Venezuela y que trabajó en el Grupo Éxito, líder del mercado minorista en Colombia.

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Igualmente está el de la superintendente de Transporte (entidad gubernamental), Ludmila del Carmen Vergara, y la activista por la niñez Betzy Patricia Martínez. También fueron nombrados en la junta directiva de Ecopetrol el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur; y Claudia Margarita Lafaurie, quien fue subdirectora administrativa y financiera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y cuenta con amplia experiencia en el sector.

Entre tanto, mantuvieron su asiento en el organismo el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien es el presidente de la junta; César Loza, representante de los sindicatos, y Ricardo Rodríguez, delegado de los departamentos productores de hidrocarburos.

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