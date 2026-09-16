Caribeña Día resultados hoy, 16 de septiembre de 2026: ganadores con la quinta cifra

Cuando el reloj se acerca a las 2:30 de la tarde, miles de jugadores empiezan a revisar los resultados de La Caribeña Día. Este chance forma parte de los sorteos más seguidos en la región Caribe y tiene alcance en diferentes zonas del país. La Caribeña Día realiza sorteos todos los días a las 2:30 p. m., incluidos domingos y festivos.



Resultados Caribeña Día 16 de septiembre de 2026

El sorteo correspondiente a este miércoles ya se realizó. Estos son los espacios destinados para el resultado oficial:



Número ganador:

Quinta cifra:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Última cifra:

Con esos datos es posible validar diferentes modalidades de apuesta y determinar si existe algún premio asociado al tiquete jugado.



Cómo se juega La Caribeña Día

La apuesta comienza con la elección de una combinación numérica entre 0000 y 9999. Después se define el valor que se quiere apostar y la modalidad de participación. Las modalidades más utilizadas incluyen:



Cuatro cifras en orden exacto

Cuatro cifras en desorden

Tres cifras

Dos cifras

Una cifra o terminación final

Quienes juegan este chance suelen prestar atención tanto al número principal como a la quinta balota. La quinta cifra es un dígito adicional que acompaña al resultado de cuatro números y aparece junto a la combinación ganadora de cada jornada. En algunas modalidades del chance se utiliza para validar premios o verificaciones adicionales relacionadas con la apuesta. Por esa razón, al revisar un resultado de La Caribeña Día no basta con observar únicamente las cuatro cifras principales. También conviene verificar la quinta balota anunciada en el sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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