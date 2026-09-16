En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
AVIONETA DESAPARECIDA
DANE
LAURA SARABIA
PRESUPUESTO NACIONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Caribeña Día resultados hoy, 16 de septiembre de 2026: ganadores con la quinta cifra

Caribeña Día resultados hoy, 16 de septiembre de 2026: ganadores con la quinta cifra

Su boleto no debe presentar tachones o enmendaduras, de lo contrario, será un impedimento para cobrar su premio en caso de acertar las cifras ganadoras.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de sept, 2026
Comparta en:
Caribeña Día 16 de septiembre de 2026: resultados, números ganadores de hoy
Caribeña Día 16 de septiembre de 2026: resultados, números ganadores de hoy -
La Caribeña - Getty Images

Cuando el reloj se acerca a las 2:30 de la tarde, miles de jugadores empiezan a revisar los resultados de La Caribeña Día. Este chance forma parte de los sorteos más seguidos en la región Caribe y tiene alcance en diferentes zonas del país. La Caribeña Día realiza sorteos todos los días a las 2:30 p. m., incluidos domingos y festivos.

Resultados Caribeña Día 16 de septiembre de 2026

El sorteo correspondiente a este miércoles ya se realizó. Estos son los espacios destinados para el resultado oficial:

  • Número ganador:
  • Quinta cifra:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Última cifra:

Con esos datos es posible validar diferentes modalidades de apuesta y determinar si existe algún premio asociado al tiquete jugado.

Cómo se juega La Caribeña Día

La apuesta comienza con la elección de una combinación numérica entre 0000 y 9999. Después se define el valor que se quiere apostar y la modalidad de participación. Las modalidades más utilizadas incluyen:

  • Cuatro cifras en orden exacto
  • Cuatro cifras en desorden
  • Tres cifras
  • Dos cifras
  • Una cifra o terminación final

Quienes juegan este chance suelen prestar atención tanto al número principal como a la quinta balota. La quinta cifra es un dígito adicional que acompaña al resultado de cuatro números y aparece junto a la combinación ganadora de cada jornada. En algunas modalidades del chance se utiliza para validar premios o verificaciones adicionales relacionadas con la apuesta. Por esa razón, al revisar un resultado de La Caribeña Día no basta con observar únicamente las cuatro cifras principales. También conviene verificar la quinta balota anunciada en el sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Últimas Noticias

Sinuano Día 16 de septiembre de 2026: resultados, números ganadores
ECONOMÍA

Sinuano Día hoy: vea los resultados completos del miércoles 15 de septiembre de 2026

Chontico Día 16 de septiembre de 2026: números ganadores de hoy
ECONOMÍA

Chontico Día resultados de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026: números ganadores

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

Relacionados

La Caribeña

La Caribeña Día

Chances

Publicidad

Publicidad

Publicidad