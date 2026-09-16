Chontico Día resultados de hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026: números ganadores

El Chontico Día es uno de los sorteos de chance que se realizan a diario en Colombia y tiene gran popularidad en el Valle del Cauca. Este juego permite apostar a números de cuatro cifras y ofrece varias modalidades de acierto. Recuerde que diariamente a la 1:00 p. m., horario en el que se conocen las cuatro cifras ganadoras y la denominada quinta cifra.



Chontico Día 16 de septiembre de 2026: resultados

Número ganador: 9127

Quinta cifra: 4

¿Qué es el Chontico Día?

El Chontico Día es una modalidad de chance en la que cada participante selecciona una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999. El objetivo es acertar el número que salga favorecido durante el sorteo oficial. Además del resultado principal, el juego incluye una quinta cifra que se publica junto con el número ganador.



Modalidades de apuesta en Chontico Día

El juego cuenta con varias alternativas para quienes realizan apuestas de chance:



Cuatro cifras directo: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial.

consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado oficial. Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cuatro cifras coinciden, independientemente del orden.

permite ganar si las cuatro cifras coinciden, independientemente del orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres cifras finales en el orden correcto.

exige acertar las tres cifras finales en el orden correcto. Tres cifras combinado: las tres cifras deben coincidir, sin importar la posición.

las tres cifras deben coincidir, sin importar la posición. Dos cifras o pata: se basa en acertar las dos últimas cifras.

se basa en acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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