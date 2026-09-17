Resultados del chance Super Astro Sol de hoy, 17 de septiembre de 2026: número y signo ganador

La jornada de sorteos en Colombia continúa captando la atención de miles de apostadores en todo el territorio nacional. El chance Super Astro Sol llevó a cabo su habitual sorteo de la tarde, ofreciendo la oportunidad de transformar montos mínimos de apuesta en importantes sumas de dinero para quienes logren acertar la combinación del día.



¿Qué número cayó en Super Astro Sol?

A continuación, se detalla el reporte oficial emitido tras el sorteo de la tarde de este jueves. Los apostadores deben verificar cuidadosamente sus tiquetes físicos o digitales para comprobar si la serie de cuatro cifras y el signo astrológico coinciden con la balotera oficial.



Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

Para que una jugada sea considerada ganadora del premio mayor, el participante debe registrar la coincidencia exacta de los cuatro dígitos en el orden respectivo, junto con el signo zodiacal seleccionado. De igual manera, existen incentivos menores para quienes aciertan tres o dos cifras en combinación con el elemento del zodiaco correspondiente.



¿Cómo reclamar los premios de Super Astro Sol?

El proceso de cobro de un tiquete favorecido exige el cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por la administradora del juego y los reguladores del sector. Todo tenedor del boleto debe conservar en óptimas condiciones el documento de apuesta, ya que cualquier enmendadura, tachadura o rasgadura puede invalidar el trámite.



Requisitos documentales para el cobro

Los ganadores deben presentarse en los puntos de venta autorizados de la red comercial con la siguiente documentación básica:



Tiquete original de la apuesta en perfecto estado de conservación. Documento de identidad original (cédula de ciudadanía o documento equivalente). Fotocopia legible del documento de identidad.

Cuando los montos superan los rangos mínimos exentos definidos en Unidades de Valor Tributario (UVT), las entidades operadoras requieren el diligenciamiento del formulario SIPLAFT para la prevención del lavado de activos. Adicionalmente, para sumas considerables (superiores a 182 UVT), la entrega de los recursos no se efectúa en efectivo en la terminal, sino mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia, exigiendo la presentación de una certificación bancaria con expedición no mayor a 30 días.

Es indispensable recordar que el periodo legal para solicitar la entrega de cualquier premio vence al cumplirse exactamente un año lectivo desde la fecha de realización del sorteo. Una vez expirado dicho plazo, el derecho sobre el incentivo caduca y los fondos no reclamados son transferidos directamente al sistema de salud pública del país, conforme a la legislación vigente.



Retenciones de ley e impuestos aplicables

Todos los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a las disposiciones del Estatuto Tributario. El concepto principal aplicable a los montos ganados corresponde al impuesto sobre ganancias ocasionales.



Retención en la fuente: Se aplica una tarifa del 20 % sobre el valor bruto del premio cuando este alcanza o supera el umbral fijado en 48 UVT. Este descuento es efectuado de manera directa por la entidad pagadora antes de la consignación final.

Se aplica una tarifa del 20 % sobre el valor bruto del premio cuando este alcanza o supera el umbral fijado en 48 UVT. Este descuento es efectuado de manera directa por la entidad pagadora antes de la consignación final. Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1000): En los casos donde la entrega del dinero se formaliza mediante transacción o dispersión bancaria, las deducciones operativas asociadas a las bancarizaciones son asumidas según la reglamentación financiera vigente.

La importancia de jugar legal y consultar fuentes oficiales

Apostar en puntos de venta habilitados garantiza la legalidad de los recursos y la transparencia en la realización de cada sorteo. La industria de los juegos de suerte y azar en Colombia opera bajo la supervisión de Coljuegos y las entidades de salud departamentales, las cuales destinan los recaudos de los derechos de explotación a la financiación del régimen subsidiado de salud. Se recomienda a todos los usuarios realizar la verificación de sus tiquetes únicamente a través de las redes de distribución autorizadas, los portales web oficiales y los canales informativos avalados, garantizando la autenticidad de los datos consultados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

