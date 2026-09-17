Renta Ciudadana y Devolución del IVA: cómo será el cuarto pago de 2026 y quiénes lo recibirán

La cuarta entrega de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA ya tiene fechas definidas. Prosperidad Social informó que los pagos correspondientes a este ciclo se realizarán entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, de acuerdo con la programación establecida para cada beneficiario. Para esta jornada, la entidad destinó $346.342 millones y contempla la atención de 804.478 hogares. La operación tendrá cobertura en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país.

De acuerdo con la información entregada por Prosperidad Social, el número de hogares atendidos aumentó frente al tercer ciclo de 2026. En términos presupuestales, el incremento fue de 5,4%, equivalente a $17.604 millones adicionales, mientras que la cobertura creció en 4,3%, con 32.924 hogares más. Tenga en cuenta que las transferencias de este ciclo se realizarán "mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera".



¿Quiénes recibirán la cuarta transferencia de Renta Ciudadana?

La distribución de los hogares que recibirán recursos en este ciclo está relacionada principalmente con las condiciones de cuidado dentro de las familias. Del total de beneficiarios, 605.064 hogares fueron incluidos por tener a su cargo el cuidado de niños y niñas menores de seis años. Otros 55.722 hogares recibirán la transferencia debido a que tienen bajo su responsabilidad a personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

Estos grupos hacen parte de la Línea Valoración del Cuidado, uno de los componentes mediante los cuales Renta Ciudadana prioriza a hogares que enfrentan determinadas condiciones de vulnerabilidad y responsabilidades de cuidado. La cuarta transferencia también incorpora hogares que ingresaron al programa como resultado de un nuevo proceso de focalización realizado durante 2026. Las transferencias se entregarán en el municipio asignado, "de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. No se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros", indicó la entidad.



Más de 72.000 hogares ingresaron al programa

Prosperidad Social realizó un segundo proceso de focalización este año para identificar posibles participantes de la Línea Valoración del Cuidado. Como resultado, fueron identificados 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios. De ese universo, 72.382 hogares ingresaron como nuevos participantes en este ciclo.



La incorporación se produjo a través de dos fuentes: 64.457 hogares fueron identificados mediante el Sisbén IV, mientras que 7.925 corresponden a comunidades indígenas. La entidad señaló que cerca del 92% de estos nuevos hogares corresponde a familias priorizadas que tienen niños menores de seis años. El proceso de focalización estuvo relacionado también con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI).



Según Prosperidad Social, su aplicación "generó efectos en la operación que incidieron en los tiempos previstos para el pago del ciclo. Ante esta situación, Prosperidad Social realizó un análisis técnico y jurídico para garantizar la continuidad de la atención a las familias vinculadas, en el marco del período de transición que estableció el Departamento Nacional de Planeación para la implementación del RUI". Para esta cuarta entrega se utilizaron bases de información del Sisbén IV con cortes del 18 de mayo y del 27 de julio de 2026, "facilitando además el ingreso de nuevos hogares en pobreza extrema".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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