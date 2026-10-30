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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Super Astro Sol de hoy, viernes 30 de octubre: consulte el resultado del sorteo

Super Astro Sol de hoy, viernes 30 de octubre: consulte el resultado del sorteo

Los jugadores pueden consultar el número ganador y el signo zodiacal correspondiente.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Super Astro Sol 16 de octubre de 2026: resultados, signo ganador del sorteo
Super Astro Sol 16 de octubre de 2026: resultados, signo ganador del sorteo -
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Este viernes 30 de octubre se realiza un nuevo sorteo del Astro Sol en Colombia. Los jugadores pueden consultar el número ganador y el signo zodiacal correspondiente para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado de esta jornada.

Resultado del Astro Sol hoy, 30 de octubre

El resultado del sorteo de este viernes debe verificarse una vez el operador publique la información oficial. Estos son los datos de la jornada:

  • Número ganador: 5840.
  • Signo zodiacal: Escorpio.
  • Fecha del sorteo: viernes 30 de octubre de 2026.

Para comprobar el resultado, revise tanto las cifras como el signo zodiacal, pues ambos hacen parte de la información que deben tener en cuenta los participantes.

¿Cómo consultar los resultados del Astro Sol?

Los resultados pueden verificarse a través de los canales oficiales del operador. Al consultar la información, asegúrese de que corresponda al sorteo del Astro Sol y no al de Astro Luna, ya que son modalidades diferentes.

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También es importante comparar los datos publicados con los que aparecen en el tiquete y revisar las condiciones establecidas para reclamar un premio.

¿Qué debe tener en cuenta al revisar el resultado?

El Astro Sol es un juego de suerte y azar en el que el resultado incluye un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Por eso, no basta con revisar únicamente el número: es necesario comprobar que el signo también coincida con las condiciones de la apuesta.

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La información definitiva de este viernes debe confirmarse en las publicaciones oficiales del operador. Evite dar por válido un resultado que no haya sido verificado.

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