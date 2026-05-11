Super Astro Sol resultados del lunes 11 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

La semana comienza con la mirada puesta en las estrellas y el azar. Este lunes, 11 de mayo de 2026, miles de colombianos han depositado su confianza en el Super Astro Sol, uno de los juegos más emblemáticos del país que logra fusionar la numerología tradicional con la mística del zodiaco. Con la promesa de entregar premios millonarios, el sorteo de hoy se convierte en el epicentro de la esperanza para quienes buscan un cambio en sus finanzas personales.



Resultado Super Astro Sol: Lunes 11 de mayo de 2026

El sorteo se realizó, como es habitual, a las 4:00 p. m. El número que la suerte ha designado para hoy es:



Número ganador: 4 - 8 - 0 - 2

Signo zodiacal: Leo

Se recomienda a todos los apostadores verificar el serial de su tiquete en los puntos de venta oficiales de SuperGIROS o Su Red para validar cualquier acierto.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

El Super Astro Sol destaca por su sencillez y accesibilidad. Para participar, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras (entre el 0000 y el 9999) y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco.



Costo de la apuesta: Es uno de los juegos más flexibles, permitiendo realizar apuestas desde un mínimo de $500 pesos hasta un máximo de $10.000 pesos por tiquete.

Es uno de los juegos más flexibles, permitiendo realizar apuestas desde un mínimo de hasta un máximo de por tiquete. Modalidad: Puede elegir sus números de forma manual o solicitar un "automático" si prefiere dejar que el sistema decida por usted.

Historia y funcionamiento

Operado por Corredor Empresarial S.A. y vigilado rigurosamente por Coljuegos, el Super Astro nació como una respuesta innovadora al chance convencional. A diferencia de las loterías que tienen un premio mayor fijo que se divide entre varios ganadores, este es un juego de contrapartida. Esto significa que el premio se paga directamente sobre el valor apostado por cada individuo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde su creación, se ha consolidado no solo como un entretenimiento, sino como un gran contribuyente al sistema de salud en Colombia, pues gran parte de los recursos recaudados se destinan por ley a la atención sanitaria de los departamentos.



Plan de Premios: ¿Cuánto puede ganar?

La estructura de premios del Super Astro Sol es una de las más atractivas del mercado nacional debido a su multiplicador:



4 cifras + signo: Gana 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Gana 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Gana 100 veces lo apostado.

Por ejemplo, una apuesta de solo $1.000 pesos a las cuatro cifras con el signo acertado podría representar un premio bruto de $42.000.000.



Horarios y transmisión

El Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 2:30 p. m. La transparencia está garantizada por la presencia de delegados oficiales y la transmisión en directo a través del Canal Uno. Además, los resultados se actualizan en tiempo real en las plataformas digitales de los operadores autorizados.



¿Qué hacer si es el ganador?

Si la fortuna le sonrió este 11 de mayo, debe seguir estos pasos para reclamar su premio:



Premios menores: Si el monto es bajo, puede cobrarlo en cualquier punto físico de SuperGIROS o Su Red presentando el tiquete original y su cédula.

Si el monto es bajo, puede cobrarlo en cualquier punto físico de presentando el tiquete original y su cédula. Premios mayores: Si el valor supera la base de retención, deberá dirigirse a las oficinas principales del concesionario con su documento de identidad original y una copia ampliada.

Si el valor supera la base de retención, deberá dirigirse a las oficinas principales del concesionario con su documento de identidad original y una copia ampliada. Impuestos: Tenga en cuenta que, según el Estatuto Tributario, a los premios de juegos de azar se les aplica una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.