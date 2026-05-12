Darán subsidio de arriendo de hasta $1 millón mensuales a estas personas: fechas de inscripción

En 2026, la Alcaldía de Bogotá mantiene activo uno de los apoyos más buscados por quienes viven en arriendo y no logran avanzar hacia la compra de vivienda. Se trata del subsidio distrital Ahorro para mi Casa, un programa que ayuda a pagar el canon mensual de arriendo con giros que pueden llegar hasta cerca de un millón de pesos al mes, siempre que el hogar cumpla los requisitos y se comprometa con un ahorro mensual. Pilas, el 19 y 20 de mayo se abren las inscripciones para este subsidio.



Este subsidio hace parte de la estrategia Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat. Su objetivo es reducir la presión del arriendo mientras las familias construyen un capital propio que luego pueda usarse como base para comprar vivienda en la ciudad.



¿En qué consiste el subsidio de arriendo Ahorro para mi Casa?

Ahorro para mi Casa es un aporte económico que la Alcaldía entrega por una sola vez a cada hogar beneficiario. El dinero no se gira completo, sino que se distribuye en 12 pagos mensuales destinados exclusivamente al arriendo de una vivienda ubicada en Bogotá. Para 2026, el valor total del subsidio puede llegar a $13.026.733, lo que se traduce en cuotas mensuales de hasta $1.085.561. En la práctica, esto significa que el Distrito puede cubrir una parte significativa del arriendo, e incluso todo el canon mensual, según el valor del contrato.

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El dinero no se consigna en la cuenta del hogar beneficiario. Cada mes se paga directamente al propietario del inmueble, con el fin de asegurar que el recurso se use solo para el arriendo.



El ahorro mensual, una condición clave del programa

Este subsidio no funciona de manera aislada. Para recibirlo, el hogar debe cumplir con una cuota de ahorro mensual obligatoria durante los mismos 12 meses que dura el programa. En 2026, el ahorro exigido es de $472.744 mensuales, dinero que debe consignarse en una cuenta autorizada o billetera digital. Ese ahorro no se puede retirar mientras el subsidio esté activo y sirve como base para un proceso futuro de compra de vivienda. El esquema es simple: el Distrito ayuda a pagar el arriendo y el hogar, al mismo tiempo, construye un ahorro que antes no podía asumir por los altos costos mensuales del alquiler.



¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arriendo en Bogotá?

El programa está dirigido a hogares con ingresos bajos que viven en arriendo y no tienen vivienda propia. Para 2026, los principales requisitos son:



El jefe o jefa del hogar debe ser mayor de edad

Los ingresos familiares no pueden superar $3.501.810, equivalentes a dos salarios mínimos de 2026

Ningún integrante del hogar puede ser propietario de vivienda en Colombia, salvo excepciones definidas por decreto

No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda aplicado

Contar con capacidad de cumplir el ahorro mensual exigido

Residir en Bogotá con un contrato de arriendo formal

La Secretaría del Hábitat verifica toda la información antes de asignar el subsidio.



Hogares que tienen prioridad en la asignación del subsidio de arriendo

Aunque cualquier hogar que cumpla requisitos puede postularse, el Distrito prioriza a personas en situaciones específicas. Entre ellas se incluyen hogares con jefatura femenina, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, cuidadores, adultos mayores, población joven, hogares monoparentales y personas en procesos de reincorporación, entre otros casos definidos en la normativa distrital.



¿Cómo es la postulación en 2026?

La postulación se realiza únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat. En 2026, las convocatorias de Ahorro para mi Casa se abren el 19 y 20 de mayo. Para este año, se habilitaron 1.500 cupos, según el calendario distrital. El hogar debe diligenciar el formulario, cargar los documentos solicitados y esperar la verificación. No hay intermediarios ni inscripciones presenciales fuera de las jornadas definidas por la Alcaldía.

ÁNGELA URREA PARRA

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