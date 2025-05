Trump amenaza a Apple con arancel del 25 % si no fabrica los iPhone en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Apple con un arancel del 25 % si los iPhone que la compañía vende en Estados Unidos no se fabrican localmente. En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que "hace tiempo que le había informado a Tim Cook de Apple que espero que los iPhone que se vendan en Estados Unidos se fabriquen y construyan en ese país, no en India ni en ningún otro lugar. De no ser así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25 % a Estados Unidos".

Los amplios aranceles impuestos por Trump a los principales socios comerciales de Estados Unidos han conmocionado los mercados globales y trastocado el comercio internacional. Los comentarios de Trump se hacen eco de las declaraciones que hizo la semana pasada durante un viaje a Catar, instando a Apple a trasladar la producción del iPhone a Estados Unidos. "Tuve un pequeño problema con Tim Cook", dijo Trump el 15 de mayo. Apple, fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, tiene sus oficinas en Estados Unidos, pero fabrica sus productos en otros países. Los productos de la empresa, entre los que se destacan los iPhone, los iMac y los AirPods, contienen componentes de empresas de Corea del Sur, China, Taiwán, Alemania, Japón, India e incluso de Estados Unidos.

El presidente estadounidense afirmó haberle dicho al director ejecutivo de Apple, Cook: "No nos interesa que fabriques en India... queremos que fabriques aquí y van a aumentar su producción en Estados Unidos". Al presentar los resultados del primer trimestre de la compañía tecnológica a principios de mayo, Cook afirmó que esperaba que "la mayoría de los iPhone vendidos en EE. UU. tengan como país de origen India".

Advirtió sobre el impacto incierto de los aranceles estadounidenses del 145 % sobre los productos procedentes de China, el centro de fabricación de la compañía desde hace mucho tiempo, a pesar de una exención temporal para productos tecnológicos de alta gama como teléfonos inteligentes y computadoras. Si bien los teléfonos inteligentes terminados están exentos de los aranceles de Trump por ahora, no todos los componentes que se utilizan en los dispositivos de Apple están a salvo. Apple espera que los aranceles estadounidenses cuesten 900 millones de dólares en el trimestre actual, aunque su impacto fue "limitado" a principios de este año, según Cook. Washington y Pekín acordaron una tregua de 90 días en su guerra arancelaria para negociar nuevos acuerdos.



Gobierno Trump vs. Amazon

El mes pasado el Gobierno de Trump tuvo una disputa con otra de las grandes empresas de su país, Amazon. La tienda virtual reflejó en el precio de los productos que ofrece lo que los aranceles que ha impuesto el gobierno estadounidense. "Este es un acto hostil y político por parte de Amazon", denunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Leavitt cuestionó a Amazon por no haber tomado la misma decisión cuando la Administración de Joe Biden (2021-2025) "elevó la inflación a su nivel más alto en 40 años" e incluso afirmó que la iniciativa de Amazon "no es una sorpresa" porque, según dijo, Bezos tiene lazos empresariales con el Gobierno chino.

Amazon, posteriormente, respondió. Un portavoz de la compañía de Bezos negó en una declaración a la cadena CNBC que el plan de elevar los precios como consecuencia de la guerra arancelaria fuera aprobado y que se ejecutaría. En un primer momento, el equipo que gestiona su tienda de precios ultra bajos Amazon Haul había considerado incluir los cargos de importación en algunos de sus productos, pero esa idea nunca se contempló para la página principal de Amazon y tampoco se implementó.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL

*Con información de AFP