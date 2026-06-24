Último plazo para reclamar el pago del ciclo 5 de Colombia Mayor: ¿quiénes pueden cobrarlo?

Adultos mayores en todo el país aún están a tiempo de retirar la transferencia correspondiente al quinto ciclo de pagos de Colombia Mayor, el subsidio distribuido por Prosperidad Social que busca "fortalecer la protección social de las personas mayores en condición de vulnerabilidad, mediante mecanismos que promuevan su bienestar, dignidad y calidad de vida".

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Durante este quinto ciclo de transferencias, cerca de tres millones de adultos mayores fueron incluidos en la programación de pagos. Para la ejecución de esta jornada, el Gobierno nacional destinó una inversión superior a los 649 mil millones de pesos. De acuerdo con Prosperidad Social, estos recursos representan un complemento para gastos relacionados con alimentación, medicamentos, transporte y otros requerimientos cotidianos de la población beneficiaria.

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Último día para cobrar el subsidio de Colombia Mayor

Los participantes del programa Colombia Mayor que aún no han retirado el incentivo económico correspondiente al quinto ciclo de pagos tienen plazo hasta este miércoles 24 de junio para hacerlo. La jornada de entrega, que comenzó a inicios de mes, llega a su fecha límite luego de varias semanas de operación en todo el territorio nacional.



La transferencia está dirigida a millones de personas mayores que hacen parte del programa social administrado por Prosperidad Social. La entidad recordó que el cobro debe realizarse únicamente en los puntos autorizados de SuperGiros y SuRed, operadores encargados de la distribución de los recursos en zonas urbanas y rurales del país.



Las autoridades recomendaron a los beneficiarios verificar los mensajes o notificaciones enviadas por los canales oficiales para conocer detalles relacionados con la entrega del subsidio y evitar acudir a intermediarios o personas que ofrezcan realizar trámites a cambio de dinero. La recomendación de Prosperidad Social es verificar previamente el punto autorizado y portar su documento de identidad al momento de reclamar el incentivo económico.

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Según la información oficial, la red de atención supera los 31.000 puntos habilitados, lo que permite que los beneficiarios puedan encontrar lugares de cobro relativamente cercanos a sus lugares de residencia. Además, las autoridades insisten en la importancia de mantener actualizada la información de contacto, especialmente números telefónicos y datos de residencia, ya que estos canales son utilizados para informar novedades relacionadas con pagos, cronogramas y procesos del programa.



Requisitos para acceder a Colombia Mayor

Para inscribirse en Colombia Mayor, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por Prosperidad Social. Entre ellos se destacan:



Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener al menos tres años menos de la edad de pensión por vejez (60 años para mujeres y 65 para hombres).

No contar con ingresos o rentas suficientes para su sostenimiento.

La priorización de los beneficiarios se realiza mediante los datos del Sisbén IV, especialmente en los grupos A y B, y hasta el subgrupo C1, con el fin de focalizar los recursos en la población con mayores niveles de vulnerabilidad.



¿Cuáles son los criterios de priorización de Colombia Mayor?

Los principales factores que determinan la priorización de los aspirantes son:



Edad del solicitante.

Puntaje del Sisbén.

Existencia de discapacidad física o mental.

Número de personas a cargo.

Condición de vivir solo sin apoyo económico.

Pérdida del subsidio al aporte en pensión por alcanzar la edad de 65 años sin completar las semanas requeridas.

Fecha de solicitud de inscripción.

Además, los adultos mayores de 90 años o más que figuren en los listados de potenciales beneficiarios son ingresados de manera automática en cuanto existan cupos disponibles en su municipio.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co