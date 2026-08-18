Resultados de la Lotería del Huila de hoy, martes 18 de agosto de 2026: ganador del último sorteo

Como es habitual cada inicio de semana, la Lotería del Huila —conocida popularmente en Colombia por su emblemático lema "los martes de su fortuna"— realiza su tradicional sorteo ordinario. Esta institución, que combina la ilusión de miles de apostadores con un fuerte impacto socioeconómico en el sur del país, vuelve a poner en juego un atractivo plan de premios diseñado para transformar vidas y aportar de manera directa a la salud pública de los colombianos.



Resultado del Premio Mayor

Sorteo de la noche del martes 18 de agosto de 2026:



Número Ganador: 2 - 0 - 0 - 8

Serie: 149

(Nota : Esta sección se actualizará en tiempo real tan pronto como la mesa directiva y las autoridades de juzgamiento de la Lotería del Huila certifiquen la extracción de las balotas a partir de las 11:00 p.m.)



Un siglo de historia y compromiso social

La historia de la Lotería del Huila no es reciente. Sus orígenes se remontan al siglo XX, cuando fue constituida como una empresa comercial del Estado en el departamento con un propósito fundamental: captar recursos mediante los juegos de suerte y azar para destinarlos a la financiación del sistema de salud pública.

A lo largo de las décadas, la entidad ha consolidado su operación bajo estrictos controles de transparencia y auditoría. Cada billete que un ciudadano adquiere representa no solo la posibilidad de ganar un acumulado millonario, sino también una contribución directa al presupuesto de hospitales, centros de atención primaria y servicios médicos asistenciales en el departamento del Huila y otras regiones del territorio nacional.



¿Cómo funciona el juego y cuáles son sus premios?

Mecánicamente, el sorteo de la Lotería del Huila opera mediante la combinación de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos.

El plan de premios actual destaca por su competitividad dentro de las loterías departamentales de Colombia:



Premio Mayor: $2.000 millones de pesos al billete completo.

$2.000 millones de pesos al billete completo. Premios Secos: Una batería de premios secos que abarcan montos desde los $10 millones hasta secos principales de $90, $100 o $120 millones de pesos.

Una batería de premios secos que abarcan montos desde los $10 millones hasta secos principales de $90, $100 o $120 millones de pesos. Gana Fijo y Aproximaciones: Pagos por acertar el número principal en diferente serie, las últimas tres cifras, las dos primeras o la última cifra, garantizando un margen de retribución constante para los apostadores.

Precios, horarios y transmisión en vivo

¿Cuánto cuesta apostar? El billete completo suele dividirse en 3 fracciones. La fracción individual tiene un costo habitual de $4.000 pesos , mientras que el billete entero tiene un valor total de $12.000 pesos .

El billete completo suele dividirse en 3 fracciones. La fracción individual tiene un costo habitual de , mientras que el billete entero tiene un valor total de . ¿Cuándo se juega? Todos los martes hábiles a partir de las 11:00 p.m. (en caso de caer en festivo, el sorteo se aplaza para el siguiente día hábil).

Todos los a partir de las (en caso de caer en festivo, el sorteo se aplaza para el siguiente día hábil). ¿Dónde ver en vivo? La extracción de balotas puede seguirse en directo a través del canal regional del Huila y mediante las transmisiones en vivo en las páginas oficiales de Facebook y YouTube de la Lotería del Huila.

Procedimiento para reclamar un premio

Si su billete resulta premiado en este sorteo, el proceso de cobro depende de la cuantía ganada:



Premios menores o aproximaciones: Puede acercarse directamente con el lotero de confianza o a cualquier punto de venta autorizado (redes como GanaGana, Paga Todo, SuSuerte, entre otras) con el billete o fracción física. Premios mayores y secos altos: Deberá tramitar el cobro directamente en las oficinas de la Lotería del Huila o ante las distribuidoras principales. Para ello es indispensable presentar: El billete original en perfecto estado (sin tachaduras, roturas ni enmendaduras).

Documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía).

Copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado y certificación bancaria a nombre del ganador. Retenciones legales: A los premios que superen el tope fijado por la DIAN (48 UVT) se les aplica la retención por concepto de ganancia ocasional (equivalente al 20%) más los impuestos de timbre correspondientes.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.