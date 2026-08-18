Aportes de empresas y fundaciones para la reconstrucción de las zonas afectadas en Colombia

Tras el sismo del 10 de agosto, el gremio de las empresas, fundaciones y la cooperación de otros países iniciaron en Colombia la entrega de recursos de dinero e insumos de asistencia. Estas acciones tienen como objetivo apoyar a las víctimas en zonas con daños de departamentos como Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó y Valle del Cauca, así como impulsar la reactivación de la economía y la reconstrucción de viviendas e infraestructura de salud y educación.

Las donaciones de las compañías y de personas de negocios del país suman cifras de importancia para la reconstrucción y la atención de la emergencia en los municipios con daños. El presidente Abelardo de la Espriella reportó por medio de su cuenta de X que Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez Sarmiento realizarán una donación de 200.000 billones de pesos para las tareas de atención de la emergencia y la reconstrucción. Asimismo, la organización ProAntioquia, que agrupa a varias de las compañías del país, destinará 200.000 millones de pesos para la atención en las zonas con afectaciones. La compañía Bavaria confirmó la entrega de 12.000 millones de pesos para el apoyo en esta misma emergencia.

Por su parte, el fundador de la entidad Nu, David Vélez, anunció un aporte de 100.000 millones de pesos para la atención de urgencia y la reconstrucción a plazos en el tiempo. David Vélez explicó en entrevista con Negocios Ditu el destino de estos recursos:



"Nos hemos enfocado mucho en entender cómo poder llegar mucha esa ayuda al destinatario final... por un lado tenemos bastante sentido de urgencia de ayudar a las zonas que la gente más necesitada haciéndole llegar alimentos y haciéndole llegar lo que está necesitando para el día a día pero inmediatamente estamos también pensando el mediano en largo plazo... nos queremos enfocar mucho en la región del Chocó donde vemos una gran necesidad de invertir en la parte educativa".



David Vélez también reportó que la entidad Nu suspendió los cobros en las zonas con daños, habilitó avances en tarjetas de crédito y retiros en cajeros sin costos. Sobre las tasas de interés, el vocero de la entidad afirmó: "Estamos trabajando en esos planes de refinanciamiento de muchas de esas deudas y créditos a plazos más largos y a tasas de intereses más baja para permitir que mucha de la gente logre salir de momentos de apuro en este momento".

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Para el control del dinero, David Vélez indicó que se utilizarán fiducias y auditores. En relación con el papel de las empresas, afirmó: "Se necesita la ayuda de todo el mundo realmente de la gente que tiene mucho dinero de la gente que tiene poco dinero todos podemos contribuir todos podemos ayudar y bueno al menos es inspirador ver que tanta gente está enfocada en poder ayudar en este momento que tanto Colombia lo necesita".

A estas donaciones se suma la compañía Tecnoquímicas, que destinará 50.000 millones de pesos para el soporte de sus trabajadores con viviendas con daños y para las comunidades, con enfoque en la reconstrucción de escuelas y centros de salud.



Cooperación de otros países y de organizaciones de la comunidad de naciones

La ayuda de la comunidad de naciones y de entidades de crédito reporta un acumulado de 220 toneladas de insumos de asistencia y 144 personas en equipos de búsqueda y rescate. El Banco Mundial realizó un desembolso de 200 millones de dólares para la atención de la emergencia. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportaron, cada uno, la suma de 500.000 dólares.

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En cuanto a los países, Estados Unidos entregó 26,5 millones de dólares y envió cinco aviones del Comando Sur con suministros de emergencia, además de personal para operaciones de rescate en las ciudades de Cali y Pereira. La Unión Europea destinó 2 millones de euros y activó el sistema de satélites Copernicus para las tareas de rescate. Por su parte, la Santa Sede aportó 100.000 euros.

Otros países enviaron insumos y elementos para la población: China entregó 78 toneladas de elementos como carpas, mantas y filtros de agua; India envió 20 toneladas de insumos; y Japón aportó carpas, cobijas, colchonetas y filtros de agua. Asimismo, El Salvador envió 100 toneladas de insumos, México aportó 58,5 toneladas, y la alianza de Perú, Chile y Paraguay sumó 82 toneladas de ayuda para damnificados. Ecuador facilitó la labor de 40 bomberos en las zonas con daños, e Israel envió una delegación de rescate de 82 personas. En Europa, Suiza aportó 1,2 millones de dólares, España destinó 1 millón de euros, Italia aportó 4,5 millones de euros, y las naciones de Noruega y Suecia entregaron 1,5 millones de euros . El Reino Unido destinó 680.000 libras, mientras que Argentina envió 32 expertos junto con plantas de tratamiento de agua y equipos de comunicación.

La coordinación de estos fondos se analiza en reuniones entre el gobierno y los gremios. Camilo Sánchez, presidente de Andesco, corporación de servicios de agua y luz, explicó: "Lo que se está avanzando es unificar el criterio de cómo va a ser el manejo de los recursos. Estamos trabajando todos los gremios, Camacol igualmente Andesco, para poder ayudar a regular los servicios y poder ayudar a las víctimas y lo más importante se va a trabajar con los gobernadores y alcaldes y las regiones para que sean resultados óptimos aquí no se va a permitir que haya especulación y robo de recursos".

El control de los recursos y la distribución de las donaciones se realiza por medio de organizaciones en el territorio y entidades del Estado. El contralor Jorge Laverde reportó que se utilizará tecnología para la vigilancia de los recursos de la reconstrucción. Por su parte, la Procuraduría creará un grupo de prevención de corrupción.

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En el Chocó, la farmacia de urgencias del Hospital San Francisco de Asís reporta el abastecimiento de medicamentos e insumos gracias a las donaciones del Movimiento ambientalista colombiano y otras fundaciones. Entre las donaciones que ingresaron al hospital se encuentran neveras para sangre, camillas, monitores, equipos de toma de signos, batas, gorros, tapabocas y guantes.

En otras regiones, la Cámara de Comercio de Cali inició un censo para identificar los locales de comercio con pérdidas. El Banco de Alimentos de Bogotá entregó 320 toneladas de ayudas a varias zonas del país y mantiene su canal en la web www.bancodealimentos.org.co para la recepción de más donaciones de la ciudadanía. En Bogotá, el centro de acopio del Palacio de los Deportes recolectó 2.300 toneladas de ayudas, que incluyen colchonetas, carpas, mantas y materiales para la reconstrucción de viviendas.

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Las víctimas del sismo cuentan con mecanismos de ayuda de la ley y de las empresas de seguros. El vicepresidente José Manuel Restrepo estimó el costo de la reconstrucción del departamento de Caldas en 1,4 billones de pesos. Restrepo también se refirió a las solicitudes ante el gobierno de Estados Unidos para la suspensión de aranceles de exportación, debido al impacto del sismo en "el sector caficultor, sector floricultor, el sector de las frutas, sectores tan importantes para un departamento como el departamento de Caldas".

La administradora ADRES recordó que en estas situaciones se activa la atención para la salud sin costo, traslados de pacientes, indemnizaciones de 43,7 millones de pesos por muerte de familiares e indemnizaciones por discapacidad. Por su parte, Colpensiones entrega un auxilio para funerales de entre 5 y 10 salarios mínimos para los gastos de exequias de afiliados o pensionados.

Finalmente, el presidente de la federación de seguros Fasecolda ofreció orientaciones para las personas con pólizas para sus hogares. El vocero de la federación indicó: "Primero garantizar que todos estén a salvo y bien por supuesto la seguridad lo primero y lo segundo llamar a la compañía de seguros".

En cuanto al valor de los pagos por pérdida de viviendas, el presidente de Fasecolda aclaró: "Te pagan el valor asegurado que esté en la póliza si tuviste la precaución al renovar la póliza de actualizar el valor comercial te van a pagar el valor comercial... si nunca actualizaste por ahorrarte 3 pesos el valor asegurado y hoy el valor asegurado es el de hace 10 años pues desafortunadamente la compañía de seguros no puede cubrirte esa negligencia".

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.