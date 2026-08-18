Resultados de la Lotería de la Cruz Roja último sorteo del 18 de agosto de 2026: números ganadores

Inicia una nueva semana de oportunidades para los apostadores de todo el territorio nacional. Este martes 18 de agosto de 2026, la Lotería de la Cruz Roja Colombiana celebra su tradicional sorteo ordinario, abriendo la posibilidad de transformar la vida de miles de familias con un millonario plan de premios. Como es costumbre, cada fracción jugada no solo aviva la ilusión de ganar, sino que garantiza el sustento financiero de las labores humanitarias que la institución adelanta a lo largo y ancho del país.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja: Sorteo del 18 de agosto

A continuación, dejamos el espacio reservado para ingresar los números y la serie ganadores tan pronto finalice la transmisión oficial de la noche:



Premio Mayor ($10.000 millones de pesos): 5 - 7 - 9 - 5

Serie: 104

(Nota: Los números del Sorteo Mayor se confirman habitualmente a partir de las 10:50 p.m., previa verificación de los delegados de la Alcaldía Mayor y de los entes de control).



Paso a paso: ¿cómo cobrar un premio de la Cruz Roja?

En caso de que su billete o fracción resulte favorecido en el sorteo de esta noche, siga estas recomendaciones clave para efectuar el cobro de manera oportuna y transparente:



Conserve el billete en perfecto estado: El boleto físico constituye un título valor al portador. Es fundamental evitar rayones, enmendaduras, humedad o deterioro que impidan la lectura de sus códigos de seguridad. Rutas de cobro según el monto:

Premios de menor cuantía y aproximaciones: Pueden reclamarse directamente con su vendedor o lotero de confianza, así como en las redes de apuestas autorizadas (como Paga Todo, Suchance o Gana).

Pueden reclamarse directamente con su vendedor o lotero de confianza, así como en las redes de apuestas autorizadas (como Paga Todo, Suchance o Gana). Premio Mayor y Secos principales: Para sumas elevadas, el ganador debe acercarse a la sede central de la Lotería de la Cruz Roja en Bogotá o ponerse en contacto con su dirección comercial para iniciar el proceso de validación bancaria. Requisitos indispensables: Presentar el billete original en físico y la cédula de ciudadanía del titular. Deducciones fiscales: Todo premio entregado en Colombia está sujeto a la retención en la fuente por ganancias ocasionales (17%) más el porcentaje legal aplicable a impuestos nacionales (20% sobre el valor neto).

Historia de la Lotería

La creación de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana se remonta a la iniciativa del médico y profesor Jorge E. Cavelier, quien concibió este modelo con el propósito de otorgar independencia económica a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja. Gracias a esta fuente continua de ingresos, la organización ha podido financiar a lo largo de las décadas sus bancos de sangre, servicios de ambulancia y brigadas de respuesta ante desastres naturales.

Bajo la premisa de "Gane ayudando", la lotería ha consolidado un modelo donde el juego responsable se traduce directamente en inversión social para las poblaciones más vulnerables del país.



Plan de premios 2026

El sorteo de esta noche pone en juego una bolsa millonaria distribuida de la siguiente manera:



Premio Mayor: $10.000.000.000 de pesos.

$10.000.000.000 de pesos. Premios Secos: Diferentes escalas que van desde los $10 millones hasta un seco principal de $200 millones de pesos.

Diferentes escalas que van desde los $10 millones hasta un seco principal de $200 millones de pesos. Aproximaciones: Incentivos para quienes aciertan la serie del mayor, las últimas cifras o combinaciones derivadas del premio principal.

El costo por fracción se mantiene en $5.000, mientras que el billete completo tiene un valor de $15.000.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.