Vuelos baratos en Colombia: consiga tiquetes con hasta 64% de descuento

En una carrera contra el reloj, los viajeros colombianos tienen solo unas horas para aprovechar una ola de descuentos agresivos lanzados por las principales aerolíneas del país. JetSMART, Wingo, LATAM y Avianca han puesto en el mercado cientos de sillas con tarifas reducidas, pero la ventana de compra para la mayoría de estas promociones se cierra a la medianoche de hoy.
Por un lado, JetSMART finaliza hoy su aclamada campaña "Travel Smart", ofreciendo descuentos de hasta un 64%. Esta promoción ha permitido encontrar tiquetes para rutas nacionales por menos de $60.000 COP, una oportunidad ideal para quienes planean sus vacaciones entre octubre de 2025 y marzo de 2026.
Por su parte, Wingo no se queda atrás y también concluye hoy su "Wingo Sale". La aerolínea ha dispuesto tarifas promocionales desde $81.100 COP para rutas troncales como Bogotá-Cali, y precios atractivos para conectar San Andrés con la costa caribe desde $99.000 COP, para volar en lo que resta del año.
Los operadores tradicionales también se han sumado a la jornada de descuentos. Avianca sorprende con una oferta válida únicamente por hoy, martes 30 de septiembre, que otorga hasta un 15% de descuento en vuelos a destinos tan populares como Nueva York, Cancún y Bogotá. Además, incentiva el uso de sus canales digitales con un 10% adicional en la primera compra a través de su aplicación móvil.
Mientras tanto, LATAM ha enfocado sus ofertas de última hora en su programa de lealtad, LATAM Pass. Sus socios tienen hasta hoy para acceder a descuentos de hasta el 35% en canje de productos y un 15% en su primer canje en la plataforma Shopping, además de beneficios en reservas de hoteles.
Finalmente, Avianca ofrece tiquetes aéreos validos hasta hoy para la ruta Montería- Medellín desde los $47.400. Sin embargo, hacen la aclaración de que los vuelos se podrán agendar desde el mes de noviembre de 2025.
La recomendación para los viajeros es clara: verificar los términos y condiciones directamente en los portales web de cada aerolínea y asegurar sus reservas antes de que el reloj marque la medianoche, sellando así la oportunidad de viajar a precios significativamente reducidos.
NOTICIAS CARACOL