El rastro  / Así operaba El monstruo de la soga, el asesino serial que convirtió los nudos en trampas mortales

Así operaba El monstruo de la soga, el asesino serial que convirtió los nudos en trampas mortales

Luis Gregorio Ramírez usó sogas y nudos complejos diseñados para provocar asfixia y así mató a más de 30 mototaxistas en el Cesar y otros departamentos. El Rastro investigó al asesino serial.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: septiembre 04, 2025 03:23 p. m.
El monstruo de la soga los nudos que revelaron el horror detrás de 36 asesinatos
Foto: El Rastro