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Noticias Caracol  / El rastro  / Capítulos  / Capítulo nuevo de El Rastro: pareja cae en una trampa mortal y solo uno sobrevive para contarlo

Capítulo nuevo de El Rastro: pareja cae en una trampa mortal y solo uno sobrevive para contarlo

Esta noche en El Rastro, vea “Destino inesperado: Sobreviví para contarlo”, un capítulo nuevo que reconstruye la violenta emboscada que enfrentó una pareja en una vía rural de Córdoba.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de mar, 2026
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El 21 de agosto de 2023, Jhoana Pantoja y su esposo, Jhon Murillo, regresaban a Montería después de compartir con un amigo en Patio Bonito cuando fueron interceptados por tres hombres en moto. Obligados a internarse en una zona boscosa, la pareja enfrentó horas de tortura, amenazas y despojo, en medio de un ataque que los dejó desprotegidos y sin salida. Herida y desorientada, Jhoana logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió iniciar la investigación que más tarde identificaría a los responsables.

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