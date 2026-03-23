Capítulo nuevo de El Rastro: pareja cae en una trampa mortal y solo uno sobrevive para contarlo

El 21 de agosto de 2023, Jhoana Pantoja y su esposo, Jhon Murillo, regresaban a Montería después de compartir con un amigo en Patio Bonito cuando fueron interceptados por tres hombres en moto. Obligados a internarse en una zona boscosa, la pareja enfrentó horas de tortura, amenazas y despojo, en medio de un ataque que los dejó desprotegidos y sin salida. Herida y desorientada, Jhoana logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió iniciar la investigación que más tarde identificaría a los responsables.