31 Minutos se presentará en el Festival Estéreo Picnic: esto se sabe

31 Minutos, el programa infantil chileno que marcó a toda una generación de niños en Latinoamérica, ahora hace parte del cartel de artistas del Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo el próximo año en el parque Simón Bolívar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Luego de una emotiva 'Tiny Desk' en la que los títeres interpretaron algunas de sus canciones más populares y hasta enviaron un mensaje político, los queridos personajes llegarán a uno de los escenarios del FEP para emocionar al público colombiano que los recuerda con nostalgia.



¿Cuándo se presentará 31 Minutos en el FEP?

Canciones como 'Mi muñeca me habló', 'Me cortaron mal el pelo' y 'Bailan sin cesar' sonarán fuerte en el Parque Metropolitano Simón Bolívar el próximo sábado 21 de marzo, es decir, el segundo día del festival.

El anuncio, hecho en las redes sociales oficiales del festival, emocionó a miles de seguidores del evento, quienes lo calificaron como uno de los "mejores" anuncios del año. "Los verdaderos headliners del sábado"; "El mejor anuncio de lejos"; "Este FEP solo mejora"; "Les voy a contar a mis hijos sobre el fep del otro año", escribieron algunos.



31 Minutos compartirá ese día del FEP con artistas como Young Miko, The Killers, Kygo, Luis Alfonso, Peso Pluma, entre otros. Todavía queda por conocer la distribución de lso artistas en los escenarios y sus respectivos horarios.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que los personajes del querido programa infantil llegan a Colombia. En 2019 también hicieron parte del cartel de artistas de Rock al Parque. En su natal Chile han hecho parte de importantes escenarios como Lollapalooza y el Festival de la Canción de Viña del Mar.



Precios del Festival Estéreo Picnic

Combos VIP:

Etapa 1: $2'899.000 + servicio.

$2'899.000 + servicio. Etapa 2: $3'199.000 + servicio.

Combos generales:

Etapa 1: $998.000 +servicio.

$998.000 +servicio. Etapa 2: $1'205.000 +servicio.

$1'205.000 +servicio. Etapa 3: $1'371. 000 +servicio.

$1'371. 000 +servicio. Etapa 4: $1'413.000 +servicio.

Combos menores:

Etapa 1: $899.000 +servicio.

$899.000 +servicio. Etapa 2: $999.000 +servicio.

Combos dos días general:

Etapa 1 : $897.000 +servicio.

: $897.000 +servicio. Etapa 2: $939.000 +servicio.

Combos dos días VIP:

Etapa 1 : $2'279.000 +servicio.

: $2'279.000 +servicio. Etapa 2: $2'769.000 +servicio.

Día individuales VIP:

Etapa 1 : $1'199.000 +servicio.

: $1'199.000 +servicio. Etapa 2: $1'619.000 +servicio.

Día individuales general:

Etapa 1 : $579.000 +servicio.

: $579.000 +servicio. Etapa 2: $629.000 +servicio.

Día individual zona menores:

Etapa 1 : $419.000 +servicio.

: $419.000 +servicio. Etapa 2: $479.000 +servicio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL