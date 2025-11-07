Stranger Things: Netflix reveló los primeros cinco minutos de la última temporada

Desde su estreno en julio de 2016, 'Stranger Things' ha sido más que una serie de ciencia ficción y horror, ha sido un fenómeno cultural, un puente sentimental hacia los ochenta y una historia sobre la amistad que ha atrapado a millones de personas.

A lo largo de sus temporadas, los creadores Matt Duffer y Ross Duffer han tejido una narrativa de amistad, trauma, alter-dimensiones y monstruos en la que todo inicia un 6 de noviembre de 1983 con la desaparición de Will Byers. Esta desaparición desencadenó la sucesión de eventos sobrenaturales que definieron Hawkins. En su quinta temporada, la serie se propone “cerrar el círculo” y ofrecer —como se ha dicho— “una última aventura” con todos los personajes principales juntos una vez más.

Es por eso que Netflix liberó los primeros cinco minutos del inicio de la quinta y última temporada de 'Stranger Things' para llenar de emoción a sus seguidores a pocos días del gran estreno.



¿Qué pasa en los primeros cinco minutos de Stranger Things?

Los minutos iniciales del episodio 1 (“The Crawl”) nos sitúan de nuevo en el bosque del Upside Down el 12 de noviembre de 1983 -seis días después de que Will desapareciera en la primera temporada-. En esa secuencia vemos a un joven Will Byers, solo, aterrado, cantando de forma temblorosa la canción 'Should I Stay or Should I Go' de The Clash para calmarse, una escena que ya habíamos visto antes.



Como se sabía, mientras Will intenta escapar del caos alrededor, aparece un Demogorgon del que él intenta huir. Sin embargo, lo que no se nos había mostrado era el desenlace de ese encuentro con el Demogorgon. Ahora podemos ver que, efectivamente, el monstruo lo atrapó, pero que en lugar de matarlo -como lo haría con otras presas- lo lleva ante su líder: Vecna.



De esta manera se empieza a cerrar el círculo de la serie, mostrándonos que Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower, ha hecho parte de todo este caos desde el principio, pues fue quien tomó posesión del cuerpo de Will en el Upside Down. La escena logra dos cosas al mismo tiempo: re-anclar la historia en su inicio más puro y sugerir que los secretos entre Will y Vecna jamás se resolvieron realmente.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han manifestado que la quinta temporada será nostálgica y dará cierre a la historia llevándola a su raíz. Eso se pudo anticipar en el último tráiler al ver que, una vez más, Vecna intentará tomar poder sobre Will Byers para que lo ayude en su plan de llevar el Upside Down a su mundo. Además, para los fans de la parte musical de Stranger Things -uno de los factores importantes de la producción- en el tráiler la música de fondo fue 'Who Wants To Live Forever', de Queen.



¿Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things?

Desde su debut en 2016, 'Stranger Things' se consolidó como una de las producciones más influyentes de la era del streaming. Inspirada en la cultura pop de los años 80, la serie mezcló ciencia ficción, terror y nostalgia con una narrativa cargada de misterio y emoción. Ahora, casi una década después, los fanáticos se preparan para el desenlace de una historia que definió una época para Netflix y para toda una generación de espectadores.

La quinta temporada, que se estrenará en tres partes, promete una conclusión épica.



Parte 1: 26 de noviembre de 2025

Parte 2: 25 de diciembre de 2025

Parte 3 (episodio final): 31 de diciembre de 2025

Según confirmó la compañía, esta última entrega contará con ocho capítulos, y retoma la historia tres años después del devastador final de la cuarta temporada, cuando el portal entre el 'Upside Down' y Hawkins quedó completamente abierto.

