PALACIO DE JUSTICIA
VUELOS EN EE. UU.
DESAFÍO SIGLO XXI
JAIME ESTEBAN MORENO
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Harry Potter vuelve al cine: esta película celebra su 20° aniversario en la pantalla grande

Harry Potter vuelve al cine: esta película celebra su 20° aniversario en la pantalla grande

Los seguidores de la famosa saga podrán revivir la magia y la emoción con el regreso de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego', una de las entregas más emblemáticas de la historia del joven mago.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de nov, 2025
Vuelve la magia: película de Harry Potter celebra su 20° aniversario en la pantalla grande
Se reestrena por su 20° aniversario -
Cine Colombia - Archivo

