Harry Potter vuelve al cine: esta película celebra su 20° aniversario en la pantalla grande

Veinte años después de su estreno, el universo mágico de Hogwarts vuelve a encender las salas de cine en Colombia. Este 20 de noviembre, los fanáticos del joven mago podrán revivir una de las entregas más intensas y memorables de la saga: 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'.

La película, que marcó un antes y un después en la trama de Howgarts, regresa con funciones especiales en los principales cines del país, ofreciendo una oportunidad única para aquellos que desean reencontrarse con la magia, los amigos y las emociones que definieron a toda una generación. Tanto quienes crecieron esperando cada estreno como los nuevos seguidores del mundo de J. K. Rowling podrán disfrutar nuevamente del hechizo que conquistó al público hace dos décadas.

Cine Colombia publicó el tráiler en sus redes sociales,alcanzando los 13.000 me gusta. Los seguidores no tardaron en expresar su emoción por el regreso del enemigo de Voldemort. "Para mí es una de las mejores, me encanta y la veo muchas veces", comentó una usuaria.



Sinopsis de Harry Potter y el Cáliz de Fuego

Dirigida por Mike Newell y protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, esta cuarta entrega de la fantastica saga mostró a un Harry más maduro y enfrentando desafíos que iban más allá de los muros de Hogwarts.

La trama sigue al joven mago cuando es elegido misteriosamente para participar en el Torneo de los Tres Magos, una peligrosa competencia entre escuelas de hechicería. Con obstáculos que ponen a prueba su valor, desde un dragón furioso, resistencia bajo del agua, hasta un laberinto lleno de trampas, todo esto mientras se enfrenta a la cotidianidad de ser un adolescente de 14 años y a pesadillas recurrentes.

La historia combina acción, suspenso y el misterio, mismos que han mantenido viva la magia en el corazón de los aficionados durante años. Además de los rostros ya conocidos, en esta oportunidad el filme incluye personajes que dejaron huella en la saga, como Cedric Diggory, interpretado por Robert Pattinson y el carismático profesor Alastor “Ojoloco” Moody (Brendan Gleeson). Pero fue el impactante regreso de Lord Voldemort lo que selló el destino de la historia de Howgarts y marcó un punto de inflexión en la vida de Harry y sus amigos.

El reestreno promete una experiencia cinematográfica inolvidable para todas las edades. Es el momento perfecto para que los fánaticos de la serie desempolven la bufanda, la barita y disfruten del regreso del joven mago en las diferentes salas de Colombia.

