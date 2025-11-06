"Sí, soy un dictador": Eleazar, del Desafío Siglo XXI, aclara polémicas opiniones de sus compañeros

En el Desafío Siglo XXI se han visto muchos personajes a lo largo de la competencia, uno de los más polémicos para los televidentes y para sus mismos compañeros fue Eleazar, quien de entrada jugó el rol de capitán de Alpha, pero muchas de sus decisiones fueron cuestionadas a sus espaldas por sus compañeros de equipo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Tras su salida del programa, Eleazar habló en Lo Más Viral sobre su liderazgo y los problemas que sus decisiones le acarrearon en la convivencia con su equipo, sus diferencias con Lucho, Leo, Deisy y Juan, pero también de un polémico comentario que le hizo a Gero en la competencia. Así mismo, del vínculo que construyó con Tina y quién, según él, debe ganar el programa.



¿Qué piensa Eleazar de la gente que le dice dictador?

Eleazar resaltó que desde el primer día notó que había una clara diferencia entre él y sus compañeros de Alpha, no solo era mayor, sino que también tenía mayor conciencia de juego. "Mi personalidad, mi seguridad, he trabajado mucho en eso, cuando llegas a un lugar en el que hay alguien que está seguro de lo que sabe, de lo que cree, de su habilidad, de su mentalidad, y alguien no está todavía bajo esa seguridad se siente inferior, se siente débil, atacado, menor".

Aseguró que aunque sus compañeros tenían grandes habilidades para las pruebas, sí sentía que él iba un paso más adelante en la estrategia de juego y por eso tomó el papel de capitán, papel que desempeñó con firmeza, haciendo que algunos lo tacharan de dictador.



"Un dictador que hace que el equipo gane ... sí, soy un dictador que tomó decisiones pensando a futuro, en positivo para el equipo, solo por llevar el capricho de unos niños de la casa yo no iba arriesgar la salud del equipo" y agregó que cuando el equipo lo llevó a ceder la capitanía a Leo "nos tiramos en un tren sin frenos en una bajada".



En los primeros pasos de Alpha recordó que con Lucho era con el que más conflictos tenía, pero resaltó que se debía a que "él siempre se enfrentaba, tiene ciertos problemas con la autoridad"; sin embargo, señaló que este participante fue el único que pudo decirle cuando no estaba de acuerdo con algo, ya que solo cuando salió y vio los capítulos pudo ver a Leo, Manuela, Valentina, Deisy y hasta Tina hablando mal a sus espaldas.



¿Qué pasó entre Eleazar y Tina?

Algo que también marcó el paso de Eleazar por el Desafío Siglo XXI fue su cercanía con Tina, una de las mellizas del juego, de quien manifestó sentirse atraído y cuyo vínculo describió como "genuino". Aún así, reconoció que la participante, que ahora hace parte de los ocho semifinalistas, lo decepcionó.

Publicidad

"Yo siempre la apoyé, nunca le dije 'lo hiciste mal', pero hubo una prueba de aire en la que me caí y me tocó repetir la pista, aún así ganamos la prueba, y llegué a la casa y me recibió con un ataque, ganamos y me atacas por un error. Eso fue, se me salió, pero sé que se dejó contaminar de Leo".

También calificó a la desafiante de "inteligente", señalando que efectivamente su estrategia para salvarse de varios chalecos y llegar hasta estas instancias del juego fue su "cercanía con los capitanes".



Eleazar explica momentos polémicos del juego

Sobre la Ditu a la que decidió ir, en lugar de enviar a Juan, su respuesta es contundente. "Decidí ir a la Ditu porque yo me lo merecía, yo también gané, estuve en esa pista y él acababa de ir con Sathya y fue por esa Ditu que nos clavaron en Playa Baja".

Publicidad

Pero otro tema polémico del participante fue un comentario que le hizo a Gero sobre su forma de actuar. Eleazar se reafirmó en su punto en el podcast: "Es un hombre afeminado, cuando estábamos armando la choza en playa baja él no hizo nada porque se siente tan conectado en su feminidad que no hizo el trabajo de los hombres y yo sé que él acepta su sexualidad y feminidad. Cuando hice el comentario de que eran 5 niñas fue porque si él se expresa como una niña, quiere ser una niña, todo el tiempo es con su delicadeza de niña, entonces por qué se ofende si le dicen niña".



Eleazar revela que fue víctima de abuso cuando era niño

Tras su salida del Desafío Siglo XXI, Eleazar también hablo por primera vez sobre un tema delicado para él y su familia, pues fue víctima de abuso cuando apenas tenía cinco años. "Parte de la sanación de los traumas de la infancia es el poder hablarlos, poder sacarlos de ti a través de una conversación, a través de terapia, fui a ese niño que estaba herido y resignificar la historia. Conté esa historia porque es parte de mi proceso de sanación y me sentía seguro de haber soltado esa herida".

NOTICIAS CARACOL