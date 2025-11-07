¿Cuánto dinero perdió Katiuska tras ser expulsada del Desafío Siglo XXI?

La expulsión de Katiuska del Desafío Siglo XXI dejó a sus compañeros y a millones de televidentes sorprendidos. La revelación llegó en el capítulo 88 del programa, justo en el inicio de la etapa de semifinalistas, entre los cuales estaba la competidora. Andrea Serna fue la encargada de revelar los motivos de su expulsión.



¿Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío?

"Hemos confirmado que una participante rompió uno de los pilares más importantes de este programa: la confidencialidad. Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero", explicó Andrea Serna a los ocho semifinalistas.

La presentadora entonces agregó que "por esta razón esta participante debe abandonar inmediatamente la competencia" y señaló a Katiuska. Serna también le dijo que le dolía tener que decirle que su historia en el Desafío había terminado, ya que la consideraba una mujer fuerte y una posible ganadora en esta temporada.

Por su parte, la participante expulsada señaló que: "Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa, es mi responsabilidad y pues debo asumirla aunque me duela y me cueste. No hubiera querido que así fueran las cosas. Pensar que todo el esfuerzo se fue, se cayó. Toca saber en quién confiar, aprender de los errores y asumirlos. A veces uno comete errores por inocente o por confiado, pero siguen siendo errores y toca aprender".



¿Quién filtró la información del Desafío?

Aunque no se ha revelado la identidad de la persona que filtró la información que Katiuska le dio durante el receso, la participante sí señaló que se sintió traicionada por alguien muy cercano. "Una persona cercana a mí, prácticamente familia, me utilizó, me preguntaba muchas cosas de forma 'inocente' y yo de forma inocente le respondía y utilizó esa información para venderla sin mi consentimiento y sin yo saberlo, yo me enteré prácticamente por el programa", señaló la mujer en diálogo con Noticias Caracol.



Katiuska también aceptó en diálogo Día a Día que, aunque fue traicionada por alguien cercano, reconoce su responsabilidad. "Yo no debí confiar, ni compartir nada. No fui ingenua, simplemente fui confiada, por eso digo que no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad porque es mi nombre y sea lo que sea la primera boca de quien salió fue de mí".



¿Cuánto dinero perdió Katiuska?

Como lo establecen las reglas de El Desafío, cuando un participante rompe alguna de las mismas es expulsado y, por ende, sale de la competencia dejando el dinero que había ganado en ella.



En este punto de la competencia, Katiuska era una de las desafiantes con más dinero dentro del juego. A lo largo de su paso por la competencia, la mujer había acumulado 86 millones 610 mil pesos, siendo la segunda participante con mayor cantidad de dinero después de Rata, quien supera los 90 millones.



Juan le envió mensaje a Katiuska tras su expulsión

A lo largo de la competencia la amistad entre Juan y Katiuska fue un tema de conversación. El participante, que salió de la competencia por una lesión, le dejó un emotivo mensaje tras conocer que su amiga fue expulsada del juego.

"Desde lo más profundo de mi corazón, me duele demasiado porque para mí era la campeona y nada, sígaselo creyendo que usted es la campeona de este 'Desafío' así ya esté por fuera porque eres la mejor", expresó.

