Comienza el Reto 3X 2025 y las votaciones ya están abiertas para apoyar a sus favoritos

En esta temporada usted podrá elegir a los protagonistas de esta nueva edición del Reto 3X. Este año, La Ciudadela volverá a llenarse de adrenalina. Allí, los exparticipantes del Desafío se enfrentarán nuevamente en pruebas que exigirán lo mejor de su cuerpo y mente. Sin embargo, antes de que eso ocurra, el público tendrá el poder de decidir quiénes merecen una segunda oportunidad.

Desde el jueves 6 de noviembre, en la página oficial www.reto3x.com.co, usted podrá votar por sus favoritos entre 41 exconcursantes. Cada persona contará con tres votos diarios para apoyar a los competidores que desea ver de nuevo en acción.

Los seleccionados se someterán a intensas pruebas físicas y mentales, en una dinámica de eliminaciones progresivas que incrementará la emoción en cada capítulo. Solo dos finalistas, un hombre y una mujer, lograrán superar todos los obstáculos y se coronarán como campeones del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío 2025, llevándose cada uno un premio de 30 millones de pesos.

Usted puede apoyar a sus competidores favoritos y seguir de cerca cada momento de esta nueva temporada.

¿Quiere revivir la emoción de ediciones anteriores? Vea aquí los capítulos pasados y prepárese para el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío 2025.