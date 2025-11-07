En vivo
Vea el trailer de la película de Michael Jackson: será interpretada por su propio sobrino

La cinta dirigida por Antoine Fuqua mostrará una mirada detallada de la vida del Rey del pop y llegará a las salas de cine el próximo año.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 7 de nov, 2025
Vea el trailer de la película del icono del pop Michael Jackson: es interpretado por su propio sobrino
Jaafar Jackson interpreta al "Rey del pop"
