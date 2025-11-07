Vea el trailer de la película de Michael Jackson: será interpretada por su propio sobrino

Michael Jackson es una de las figuras más emblematicas y recordadas en la industria musical, con un legado que dejó centenares de canciones que fusionan géneros como el soul, funk, rock, R&B y por supuesto el pop, y que conquistó los corazones de millones de seguidores. Esta vez el legado del Rey del Pop brillará no solo en sus canciones, sino que también en la pantalla grande.

Luego de algunos retrasos, los fanaticos del cantante podrán disfrutar de Michael, la película biográfica que retrata la vida, el arte y las sombras de uno de los artistas más famosos de la historia. Por medio de las redes sociales se dió a conocer el primer adelanto del filme y la fecha de estreno oficial.



Vea el trailer aquí

¿Cuando llegará Michael a la pantalla grande?

Bajo la dirección de Antoine Fuqua, la cinta promete mostrar una mirada íntima al ídolo mundial, más allá de los escenarios y de los rumores que lo rodearon durante décadas. El filme llegará a los cines el 24 de abril de 2026, un lanzamiento que ya genera gran expectativa entre los fanáticos del artista en todo el mundo.



Una de las curiosidades que más ha llamado la atención consiste en que la cinta es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante y con quien comparte un asombroso parecido físico, lo que a su vez ha despertado el interés de los melómanos y cinéfilos.



El elenco incluye a figuras como Miles Teller, Colman Domingo y Nia Long, quienes darán vida a los personajes clave que acompañaron al artista a lo largo de su carrera. La cinta recorrerá desde los inicios de Jackson en los Jackson Five hasta su consolidación como un fenómeno mundial, incluyendo momentos poco conocidos que, según la productora, permitirán “descubrir el nacimiento de un rey".

Con un presupuesto de aproximadamente 155 millones de dólares, Michael promete ser una experiencia cinematográfica a gran escala. El tráiler, estrenado recientemente, ofrece una primera mirada al tono visual y emocional de la historia; una mezcla entre espectáculo, vulnerabilidad y redención que rinde homenaje al genio que cambió la historia del pop.

La producción, que terminó su rodaje a mediados de 2024, estuvo a cargo de Graham King, quien fue el encargado de llevar a la pantalla grande a Bohemian Rhapsody junto a John Branca y John McClain.



¿Quién es Jaafar Jackson?

Jaafar Jackson es hijo de Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael Jackson. Influenciado por el legado artístico de su familia, mostró interés por el canto y, al igual que su tío, una gran pasión por el baile desde que tenía tan solo 12 años de edad.

Antes de meterse en el papel de su tío, debutó como cantante en 2017. En 2019 lanzó su sencillo Got Me Singing, con el cual fue elogiado por heredar un tono vocal similar al de su tío y, al mismo tiempo, aportar su toque original y moderno.

En 2023, publicó en sus redes sociales un mensaje tras ser elegido para interpretar al ícono mundial: "Me siento honrado de darle vida a la historia de mi tío Michael. A todos los fans del mundo, ¡nos veremos pronto!".

