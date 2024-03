A Karol G la nombraron reina en El Salvador y recibió el título de Miss Bichota

Karol G está llevando a cabo su gira Mañana será bonito por Latinoamérica y está recibiendo mucho amor por parte de sus fanáticos. En su más reciente concierto en El Salvador, la paisa fue nombrada reina con un detalle muy especial de sus seguidores.



En la noche del 5 de marzo de 2024, la Bichota se presentó en el escenario del estadio Cuscatlán en San Salvador. En redes sociales se ha hecho viral un momento del concierto en el que la colombiana recibió un regalo por parte de sus fanáticos salvadoreños.

Hasta el escenario llegó una caja, decorada y con un moño para la cantante. Ella, emocionada, se arrodilló en el suelo y la abrió encontrándose con una banda de reina en la que se lee Miss Bichota.

Karol G se emocionó al ver el regalo y recordó que estaba relacionado con un detalle similar que le dieron en su anterior concierto en El Salvador. "El año pasado fueron ustedes, aquí en El Salvador, los que me dieron una coronita, me faltaba esto y ahora me lo completaron".



Al darse cuenta que decía Miss Bichota, la cantante y su equipo estallaron en risas y ella lamentó no tener en ese lugar la corona que sus fanáticos le entregaron el año pasado en otro concierto. En la caja, además de la banda de reina, también estaba una carta en la que le explicaban el motivo del detalle y la nombraban oficialmente.

Karol G leyó la nota ante los miles de asistentes a su concierto: "Karol G, gracias por estar siempre con nosotros con tu música, incluso en los días más oscuros. En tu último concierto te coronamos reina de El Salvador, esta noche también es especial porque El Salvador te nombre Miss Bichota".

Publicidad

Por su parte, la cantante colombiana agradeció a sus fanáticos por el obsequio. "La verdad, lo que pasó esa vez, cuando me hicieron ese detalle, no se me va a olvidar, lo tengo guardado en el cora y ahora me completaron el look, muchas gracias El Salvador", afirmó.

Próximamente, la Bichota seguirá con su gira de conciertos por Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia (dos fechas en Bogotá), Perú, Chile, Argentina y Brasil, para luego emprender un tour por Europa.