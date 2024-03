"Ahora soy libre": Shakira destapa en show de Jimmy Fallon las ataduras que tenía con Piqué

Shakira está recogiendo los frutos de su recorrido musical durante los últimos dos años al presentar su álbum Las mujeres ya no lloran, el cual se convirtió rápidamente en el disco más escuchado a nivel mundial durante este 2024. Pero como muchos saben, las canciones de este trabajo fueron el resultado de un difícil proceso emocional que vivió tras su separación de Piqué.

La colombiana habló sin filtro en The Tonight Show con Jimmy Fallon sobre cómo se siente "libre" tras terminar con su relación de más de 12 años. La colombiana resaltó que tardó siete años en lanzar un nuevo álbum porque "me costó mucho armar un cuerpo de trabajo, no tenía tiempo, era el factor del esposo".

Agregó que "ahora estoy sin esposo y sí, el esposo me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora soy libre y puedo trabajar". También se refirió al proceso de elaboración del álbum, en el que tuvo que exponer sus emociones tras la separación.

"Cuando estaba escribiendo cada una de las 16 canciones de este álbum, estaba cruda, estaba lidiando con muchas cosas y sentía que estaba escribiendo con un cuchillo entre mis dientes. Estaba recogiendo los pedazos de mí misma del suelo, tratando de reconstruirme y la música fue el pegamento", destacó la artista barranquillera.

Publicidad

A lo largo de sus letras y canciones, según relató Shakira, estuvo sanando cada una de las heridas que le quedaron luego de la polémica separación con Gerard Piqué, quien empezó una relación amorosa con Clara Chía. "Transformé el dolor, la rabia y la frustración en productividad, creatividad, fuerza y resiliencia", anotó.

Shakira confirma gira internacional

Jimmy Fallon cuestionó en el programa del lunes 25 de marzo a la colombiana si con el lanzamiento de su nuevo disco planeaba una gira internacional. Shakira respondió afirmativamente y señaló que "ya sabes como es, primero lanzas un álbum y luego viene la gira. Efectivamente lo voy a hacer, pero no puedo decirte cuándo o dónde comenzamos, pero va a ser genial".

Publicidad

La colombiana también anticipó que este martes 26 de marzo, a las 7:00 de la noche, tiene una sorpresa para todos sus fanáticos ubicados en Nueva York. "No puedo dar detalles, pero estén pendientes de mis redes sociales porque les voy a dar todas las especificaciones", concluyó.